El inesperado desenlace del 'puente de la discordia' entre Adara y Sonia Monroy, ¡con cobra incluida!

MADRID, 29 Sep. (CHANCE) -

Después de los tensos enfrentamientos que han protagonizado en los últimos días, y de acusarse mutuamente de ser "falsa", "víctima", "drama queen", "mentirosa", o "mitómana", Sonia Monroy y Adara Molinero se han visto las caras este domingo durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' en el 'Puente de la discordia', ajustando sus cuentas pendientes y 'fumando' la pipa de la paz no sin antes echarse en cara lo que peor le ha sentado de la otra.

En primer lugar, hablaba la 'reina de los realities', que en el peldaño llamado "mitónama" ha reconocido que "a veces me pregunto de dónde vienen los problemas con Sonia". "Lo que no voy a permitir nunca es ese doble juego siendo totalmente mentira, eso no es jugar limpio y no lo voy a permitir nunca. Mientes más que hablas" ha dicho tajante a su compañera.

Lejos de quedarse callada, Monroy ha acusado a Adara de "victimizarse por muchas cosas, siempre se está quejando por todo". "Todo lo vivo intensamente, pero porque yo soy así" ha dejado claro la ex de Gianmarco Onestini.

En el tercer peldaño del puente se encontraba la palabra "edadismo", que hacía referencia a una de las peleas más fuertes que han tenido las concursantes después de que Adara le echase en cara a la actriz los comentarios que hacía siendo una señora de la edad de su madre. Algo que sentaba a Sonia especialmente mal, que denunciaba que la había llamado "vieja" y "gorda". "Habla con la verdad, no con mentiras. En ningún momento utilicé eso de esa forma" ha asegurado la ganadora de 'GH VIP'.

Recta final del puente y nuevo enfrentamiento con acusaciones mutuas de que la otra ha hecho "juego sucio" en varios momentos durante las nominaciones, ya que según Monroy los ataques de su compañera empezaron desde que ella no quiso votar a Noel. "No es verdad. Ese día yo no le dije que votara a Noel. Yo nomino con un motivo de peso. Tengo muchísimos defectos, pero clara... Eso no me lo quita nadie, yo mentir no miento" ha respondido rotunda la hija de Elena Rodríguez.

Y aunque parecía que no había entendimiento posible, Adara sorprendía acercándose a abrazar a Sonia al llegar al último peldaño, tomando la iniciativa para enterrar el hacha de guerra y empezar de cero. Un momento en el que la actriz le ha hecho "la cobra" echándose para atrás para esquivar su abrazo antes de incorporarse entre risas y estrechar entre sus brazos a su compañera apuntando que se trataba solo de una broma. "¡Me has asustado joder!" ha exclamado la ex de Bosco Martínez-Bordiu mientras la 'Sex Bomb' ha asegurado que "no me gusta pelear". "Yo con ella, los momentos divertidos y bailar", ha prometido.