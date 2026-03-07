4 Consejos De Una Experta En Diseño De Interiores Para Incorporar El Arte En Tu Casa Con Facilidad - ARTUR VOZNENKO - UNSPLASH

El hogar es un lugar especial para todos, donde se puede expresar la creatividad o el estilo de forma autónoma y privada. Conforme va pasando el tiempo, se buscan nuevas formas de introducir color o estilo en los espacios, cubriendo paredes en blanco o rincones vacíos.

Esto se puede hacer a través de detalles decorativos o del arte, aunque esta última es un área que a veces parece inaccesible para algunos o que requiere unos conocimientos especiales. Pese a ello, no tiene por qué ser una tarea intimidante y se pueden seguir algunos consejos para incorporar elementos artísticos en los hogares con facilidad.

EN LUGAR DE COLGAR LOS CUADROS, SE PUEDEN APOYAR

Aunque la mayoría de las veces cuando se piensa en un cuadro, se piensa en uno colgando de una pared, esta no es la única fórmula para su colocación. La experta en diseño de interiores, Maika Romero, aconseja colocarlos sobre superficies de muebles en lugar de instalarlos en paredes.

Un ejemplo puede ser colocar una obra de arte sobre una estantería o una consola. Se puede jugar con los tamaños, colocando una grande al fondo de la superficie y otra más pequeña por encima y ladeada. Romero explica que esta colocación puede dar un "aire más desenfadado y diferente" a los espacios.

CÓMO UTILIZAR LOS LIBROS BONITOS

Muchas tiendas de hogar y decoración tienen libros especialmente diseñados para su exposición como elemento decorativo. Sin embargo, esto no es necesariamente la única solución para darle vida a los interiores de las viviendas.

Se pueden utilizar libros bonitos de viajes, fotografía, moda o historia que gusten, revistas antiguas o álbumes de fotos en estanterías o sobre superficies accesibles. Se pueden colocar sobre una chimenea, alrededor de una planta o sobre una mesa.

PON ARTE EN LUGARES INESPERADOS

La experta en decoración de interior resalta la eficacia de introducir elementos decorativos como cuadros o pósteres en lugares inusuales o donde no se esperaría inicialmente que hubiera algo. Romero sugiere poner una lámina en un marco y colgarla en el baño sobre un colgador de toalla o en una cocina sobre una balda.

USA TUS PROPIAS FOTOS

Otra opción es utilizar las propias fotografías como obra de arte que se puede colocar en cualquier lugar de una vivienda. Estas se pueden imprimir como si fueran una fotografía antigua u en cualquier otro formato y enmarcar.

El uso de marcos originales o conjuntos de fotos curiosas puede hacer que esta decoración sea más interesante. Además, al ser personales, permite hacer que la decoración del hogar se adapte a cada uno.