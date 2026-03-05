Mañueco rechaza estrechar la mano a Martínez para que gobierne la lista más votada y Vox pide esperar al 15M

Imagen del primer debate electoral en CyL en 2026. - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado este jueves estrechar la mano que le ha tendido el candidato del PSOE, Carlos Martínez, para que gobierne la lista más votada en las elecciones del próximo 15 de marzo mientras que el candidato de Vox, Carlos Pollán, ha aclarado que hasta que no pase esa fecha los de Santiago Abascal no tienen "nada que decir".

"Si usted está tan seguro de ganar las elecciones usted me estaría dando la mano ahora mismo, que no es capaz de hacerlo. Míreme, míreme", ha pedido Carlos Martínez mientras acercaba la mano a Fernández Mañueco que ha rechazado el envite, "y no por falta de educación", ha aclarado, tras lo que ha insistido en rechazar cualquier pacto con Carlos Martínez, al que se ha referido como "sanchista converso" y como "sanchista de segunda mano".

Martínez ha aclarado que el PSOE no ha ofrecido un pacto de investidura al candidato del PP al que ha advertido de que la aritmética parlamentaria que saldrá de las urnas el próximo 15 de marzo va a obligar a llegar a los "grandes acuerdos" de Comunidad que reclama la ciudadanía, entre los que ha citado un pacto contra la violencia de género.

Los candidatos se han pronunciado de este modo en el cuarto apartado temático del primer debate electoral que ha versado sobre 'Pactos y regeneración democrática'.

Fernández Mañueco se ha ratificado en que su aspiración es poder gobernar en solitario, como ha hecho desde que Vox dejó el Ejecutivo autonómico en julio de 2024, a lo que Carlos Pollán ha recordado que estuvo en una situación de gobierno "en minoría". El 'popular' ha mostrado el pacto de Gobierno que firmaron PP y Vox al inicio de la Legislatura que rompieron los de Santiago Abascal y ha afeado a Pollán que permaneciese como presidente de las Cortes de Castilla y León, cargo que aún ocupa el candidato de Vox.

"Todo el mundo sabe en Castilla y León que ustedes van a ir de la mano a partir del próximo 15 de marzo", ha augurado por su parte Martínez.