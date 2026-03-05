Guerra en Irán, última hora: ataques de EEUU e Israel, subida del petróleo y tensión en todo Oriente Próximo

Trabajadores de los servicios de emergencia de Israel tras el impacto de un proyectil iraní - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles que ha efectuado una nueva "oleada de ataques" contra instalaciones de las autoridades iraníes en la capital del país, Teherán, incluidas "decenas" de bases de las Fuerzas de Seguridad Interna, los Basij, considerados como el principal brazo armado a pie de calle de las autoridades iraníes durante sus maniobras para reprimir protestas populares.

"La Fuerza Aérea, siguiendo instrucciones de la Inteligencia Militar, ha llevado a cabo una nueva oleada de ataques aéreos contra instalaciones del régimen iraní en todo Teherán. Durante los ataques, aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado numerosas municiones contra decenas de bases de la milicia Basij y de las Fuerzas de Seguridad Interna", ha informado el portavoz en árabe del cuerpo militar, Avichay Adraee, en redes sociales.

