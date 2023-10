Íñigo Onieva sorprende a Tamara Falcó con un romántico mensaje: "Se lo merece todo"

MADRID, 19 Oct. (CHANCE) -

Tamara Falcó ha sido la última invitada a 'El musical de tu vida' y, como no podía ser de otro modo, se ha sincerado sobre su relación con Íñigo Onieva. Una historia de amor que surgió en el otoño de 2020 y que, tras superar numerosos obstáculos -e incluso una mediática ruptura por la infidelidad del empresario- culminaba el pasado 8 de julio con uno de los mejores momentos en la vida de la marquesa de Griñón, su boda.

"No ha sido un camino de rosas, ha habido altos y bajos" ha confesado la hija de Isabel Preysler, reconociendo que aunque siempre quiso casarse, no encontró a la persona adecuada hasta que "gracias a Dios" conoció a Íñigo. Como explica, no sabe explicar qué vio en el ingeniero para entregarle su corazón: "No fue un flechazo, empezamos poco a poco, y fuimos creando en pareja algo muy particular y compuesto de los pequeños momentos juntos" ha asegurado.

A pesar de que no se le ha visto cómoda hablando del tema, Tamara se ha mostrado de lo más sincera cuando Carlos Sobera le ha preguntado si sabe cómo sobrellevó su ya marido las críticas tras salir a la luz la deslealtad que fulminó su compromiso en septiembre de 2022 (y que tres meses después ella perdonaba retomando su relación y sus planes de boda con más fuerza a ilusión que nunca). "En ese momento no estábamos juntos y no sé exactamente cómo estaba, pero me ha contado lo duros que fueron esos momentos" ha revelado, destacando el apoyo y el aliento que Íñigo recibió del cura que les casó, el padre José Luis.

ÍÑIGO SORPRENDE A TAMARA CON UN MENSAJE MUY ESPECIAL

Un momento en el que Íñigo ha dejado sin palabras a Tamara dando un paso al frente para mandarle un mensaje muy especial. Dejando a un lado su habitual discreción, el empresario ha aparecido en pantalla para confesar su admiración por su mujer: "Tamara se merece un musical porque es mi mujer y se merece todo. También es un bonito homenaje a Tamara, que su vida lleva en el centro del huracán desde su nacimiento; una vida llena de retos, de aventuras, que seguro son fuente de inspiración para muchas personas" ha destacado ante una sorprendida marquesa, que nunca se hubiese imaginado que su marido iba a aparecer en el programa.