Isa Pantoja rompe con su madre: "Existe, pero no la espero en ningún momento de mi vida"

Isa Pantoja se ha sentado esta noche en '¡De viernes!' para hablar de la 'no relación' con su madre y ha contado por primera vez cómo se siente, la decisión que ha tomado y lo mal que lo ha pasado durante estos años recibiendo por parte de su familia indiferencia absoluta.

La colaboradora de televisión aseguraba, en cuanto al conflicto familiar con su tío y otros miembros, que su madre "no ha sabido gestionarlo" y eso le ha pasado factura: "Me he sentido sola más por la familia de mi madre, que por ella, pero hay algo que me duele muchísimo, tengo desencuentros con mi tío Agustín, dejándome de hablar durante nueve meses y ella no me habla".

Isa identifica ese momento como el inicio del distanciamiento con su madre, hasta que se produce la famosa visita que hace la joven a Cantora, cuando se tiene que saltar la valla para poder verla: "Tenemos un encuentro, bastante feo, me dijo cosas horrorosas, muy hirientes".

La hermana de Kiko Rivera piensa que "ella tenía que haber dicho 'es mi hija y es igual que mi hijo'", pero ya no espera nada... de hecho, no entiende "cómo lidia con tener una vida tan sola todos los días".

También ha hablado del embarazo de Anabel y de la reacción que tuvo la tonadillera al enterarse, de lo que se alegra, pero "me duele". Eso sí, Isa ha dejado claro que "estoy súper preparada para verla en el cumpleaños de la hija de Anabel, en el bautizo... aunque me duela, tampoco voy a hacer leña del árbol caído".

En cuanto a la operación de apendicitis a la que se sometió hace unas semanas de manera repentina, Isa ha explicado que "paso cinco días en el hospital y vinieron mis amigos más cercanos, cuando salgo de la operación espero una llamada... pero estar esperando algo que no llega ha sido una gran decepción".

Fue entonces cuando se dio cuenta "que no la tengo, como si hubiera perdido por segunda vez una madre, ella no muestra ni un mínimo de atención hacia mí, es cuando realmente pienso que está acabada la relación".

Es por ello por lo que ha tomado la decisión de que "mi madre vive, pero es como si me hubiese quedado huérfana otra vez. No quiero estar culpabilizándome de nada, ella simplemente existe, pero no la espero en ningún momento de mi vida".

Por último, ha asegurado que "la echo de menos, pero es como si no estuviera, me duele muchísimo decir esto... es como haber perdido a una madre por segunda vez y sin yo querer". Una decisión dolorosa, pero con la que rompe por completo con la artista.