Javi abandona 'GH DÚO' mientras que Manuel Cortés y Jeimy son expulsados por la audiencia

MADRID, 31 Ene. (CHANCE) -

La nueva gala de 'GH Dúo' comenzaba con un abandono más que anunciado por parte de Javi que se atrevía a tomar la decisión definitiva de abandonar el programa una vez más. Después de varios intentos, el marido de Vanessa decidía poner punto y final a su experiencia sin saber que su mujer la esperaba en plató para, quizás, romper la relación.

"La vida son momentos y he sabido reconocer que este no era mi momento. Lo mínimo que puedo hacer es pedir perdón" comenzaba reconociendo Javi en su llegada a plató. "Con Vanessa estaba bien, a gusto, pero no estaba del todo, no acabé de encontrar mi hueco en la casa, hay ciertas personas con la que no... encontrarte solo en medio de tanta gente es complicado" terminaba confesando. Cara a cara con Vanessa, Javi no entendía los motivos por los que su mujer se había enfadado una vez más y es que, según ella, la relación con Maica había sido demasiado cercana: "Qué he hecho yo, qué he dicho yo... no he hecho nada, asi que vale, perfecto. Siempre estoy diciendo que la echo de menos, que la quiero".

MANUEL CORTÉS, PRIMER EXPULSADO DE LA NOCHE POR LA AUDIENCIA

Manuel Cortés no logra convencer al público y se convierte en uno de los nuevos expulsados de 'Gran Hermano Dúo' ante su compañero Miguel Frigenti con el que ha protagonizado varios enfrentamientos en la convivencia.

En todo momento al lado de su hermano y apoyándolo desde el plató, Alma Bollo aprovechaba las palabras de Carlos Sobera para comentar: "Era una expulsión suúper difiícil, me lo esperaba, Miguel tiene muchos apoyos pero bueno, ahí ha estado, es un juego y tiene que acabar. Yo llevaba varios días diciendo que me daba pena y que lo quería aquí conmigo pero lo hemos luchado hasta el final". Ya en plató, Manuel reconocía que algo había debido hacer mal en este concurso para no haber encontrado su sitio definitivo dentro de la casa: "Algo debo haber hecho mal, según el concurso al que vayas entrar en ciertos debates te favorecen o no y en este caso a mí me ha penalizado. No soy un especialista en realities pero vi una oporuniad para que se me conociera todavía más, estoy muy agradecido".

JEIMY, SEGUNDA EXPULSADA DE LA NOCHE POR LA AUDIENCIA

Finalmente, la casa al completo se enfrentaba a la decisión de la audiencia que terminaba dejando en el disparadero a Dani y a Jeimy como los menos votados entre los concursantes. Tras una última votación, era Jeimy la que se convertía en la última expulsada de la noche sin tiempo para asumir la nominación. Por su parte, Dani se convertía en nominado directamente para la próxima semana por haber sido el segundo menos votado por la audiencia.