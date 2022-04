José Ortega Cano explota ante el enfrentamiento entre Ana María Aldón y su familia

MADRID, 3 Abr. (CHANCE) -

Cansado de todo lo que se está hablando sobre él y su familia, José Ortega Cano ha estallado públicamente en el programa de 'Viva la Vida' donde ha dejado claro que está dispuesto a llegar hasta el final junto a su mujer, Ana María Aldón, a la que quiere con locura. A pesar de los enfrentamientos entre la colaboradora de televisión y su familia política, Ortega Cano no deja de lado a su familia y asegura que todo el mundo tiene defectos. "Yo estoy muy tocado y afectado, soy fuerte e intento ser fuerte pero llega un momento en el que no tengo fuerzas para luchar ante tantas cosas que se hablan" reconocía en directo ante la ausencia de su mujer en el programa.

En medio de continuos rumores que intentan sembrar la duda sobre la paternidad del pequeño José María, Ortega Cano deja muy claro que para él nunca ha existido esa duda: "Yo cuando me inicié de pareja con Ana Maria, eso era para siempre, es para siempre y encima con un niño que es clavado a mí. No tengo ninguna duda ni he pensado nunca que no pudiera ser mío, es un Ortega, lo lleva clavado en la cara".

Consciente de lo mucho que ha ayudado a su familia Telecinco donde trabajan su mujer y su hija Gloria Camila, el diestro pide respeto antes de llegar a un punto en el que no haya retorno:"Me gusta la armonía pero me puedo cansar y no quiero llegar a este extremo. No quiero molestar, estoy agradecido a Telecinco, no quiero buscar polémica porque sería de torpes".

Tras las últimas declaraciones de Ana María Aldón en las que ha confesado cómo se siente realmente en su matrimonio y lo mucho que ha luchado con su familia política para hacerse un hueco, José Ortega Cano ha hecho una dura confesión sobre el momento que vive su mujer: "Yo estoy posicionado al lado de Ana Maria, es una mujer que tiene unos valores importantes. Ella tiene que tomarse unos medicamentos que lleva tiempo sin tomarse. La quiero muchísimo y que Dios quiera que esto dure mucho".

Conocedor de las duras palabras que también su familia ha tenido hacia la que hoy es su mujer, Ortega Cano prefiere no posicionarse aunque le quita importancia al enfrentamiento: "Mi familia es mi familia y todos tenemos defectos. La familia es la familia. Quiero que seamos lo más felices posible. Yo siempre le doy ánimo a ella porque en algunos momentos es un poco frágil". "A Conchi lo mismo, ha sido mi segunda madre, La quiero muchísimo, no tiene nada que ver que algunas cosas no se hagan bien, no todo el mundo somos divinos" ha comentado el diestro durante su intervención.