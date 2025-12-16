Casi 250 extremeños se han inscrito en el registro para no pagar el impuesto de sucesiones a hermanos o sobrinos

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 246 personas se han inscrito desde su puesta en marcha el pasado mes de abril en el registro autonómico de personas con especial vinculación a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que permite beneficiarse de las mismas bonificaciones del 100% para herencias inferiores a 500.000 euros y del 99% para las superiores a quienes no están incluidos en los grupos I y II de parentesco.

Esta cifra la ha dado conocer la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, tras dar cuenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la aprobación de un decreto que regula el citado registro autonómico con el que pretende dotarle de seguridad jurídica, a fin de que los ciudadanos conozcan su funcionamiento y los trámites que deben seguir para una adecuada inscripción que permita los beneficios fiscales establecidos, entre los que se incluye, ha señalado su nombramiento como herederos en el testamento.

Manzano ha recordado que desde el día 1 de enero de 2025 estos grupos no pagan el impuesto para herencias que tengan un importe inferior a 500.000 euros y ese beneficio fiscal también se va a extender a las personas, a los 246 inscritos ya a día de hoy en este registro, que tienen esa especial vinculación, y que suelen ser hijastros, sobrinos o hermanos o "cualquier persona que no tenga un vínculo legal de parentesco pero que acredite convivencia efectiva con el causante durante los tres últimos años de su vida".

Asimismo, ha apuntado que "no vale solo la inscripción en el registro", en tanto que estas personas tienen que nombrar herederos a quienes han identificado en el registro, ya que "a veces el contribuyente no lo sabe y piensa que inscribiéndonos en el registro estos ya van a recibir los bienes".

Sin embargo, esto es "una cuestión civil que excede de las competencias de la Junta de Extremadura", motivo por el que tienen que acudir a un notario e identificar en un testamento a estas personas como sus herederos, porque "no son herederos legitimarios", ha recordado.