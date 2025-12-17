El PSOE exigirá en Cibeles que los buses de la EMT y el servicio BiciMAD se integren en el abono único estatal

Archivo - Un autobús de la EMT, a 31 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista pedirá que los medios de transporte municipales, los autobuses de la EMT y el servicio BiciMAD, se integren en el nuevo abono de transporte único estatal anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El nuevo billete, en funcionamiento a partir de la segunda quincena de enero de 2026, tendrá un precio de 60 euros al mes (30 euros para los jóvenes menores de 26 años) e inicialmente incluirá únicamente los trenes de Renfe que no sean alta velocidad y los autobuses de largo recorrido, al ser todo ello competencia del Estado, aunque el Gobierno espera que las autonomías y ayuntamientos se sumen al proyecto para incluir también los metros, tranvías y autobuses urbanos de su competencia.

En este escenario, los socialistas buscarán que el transporte municipal forme parte de este nuevo abono único. Para ello, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación liderada por Reyes Maroto, llevarán la iniciativa al Pleno de Cibeles del mes de enero para buscar un acuerdo entre los grupos para instar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) a suscribir un convenio de colaboración con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El PSOE ha remarcado que este abono no es incompatible con otros sistemas de tarificación multiviaje de ámbito inferior, sino que funcionaría como una alternativa adicional con "un precio estable y asequible" y que incentiva dejar el coche privado y mejorar la eficiencia del sistema de transporte público con efectos positivos en la salud pública y la calidad del aire.

Según los socialistas, el uso del abono único en el transporte a nivel regional supondría además "una oportunidad estratégica" al integrar Metro de Madrid, autobuses urbanos y también interurbanos, y han destacado el ahorro, principalmente para los usuarios de las coronas E1 y E2, que "soportan un coste superior a los 60 euros".

En este sentido, han explicado que, por un mínimo coste adicional, todos aquellos usuarios de las coronas B3, C1 y C2 tendían acceso a todo el sistema de transportes del país gracias a este nuevo abono único.

Por último, los socialistas han defendido que la adhesión de la Comunidad al billete estatal reforzaría su papel como "referente en políticas de movilidad sostenible y cooperación interadministrativa", y permitiría trasladar a la ciudadanía el mensaje de que Madrid es una región "abierta y comprometida con el bienestar de todos los españoles".