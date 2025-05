Joshua, de su desternillante reacción al verse en el espejo, a quién ha sido su mayor decepción en 'Supervivientes'

MADRID, 27 May. (CHANCE) -

Tras su expulsión el pasado jueves después de dos meses y medio en Honduras, Joshua Velázquez ha vivido tres de los rituales más memorables que protagonizan todos los concursantes expulsados de 'Supervivientes' antes de poner fin definitivamente a la aventura y regresar a España.

El primero de ellos, ponerse frente a un espejo para descubrir su cambio físico después de tantas semanas pasando hambre y necesidades; el segundo, disfrutar de una larga ducha de agua dulce y caliente -con gel y champú, un auténtico lujo al que ya no estaba acostumbrado-; y el tecero y último, darse un gran banquete con algunos de los platos que más ha echado de menos durante la aventura, revelando con cuál de sus compañeros lo compartiría y con quién no por lo que le ha decepcionado.

Su reacción al ver su imagen actual ha sido de lo más desternillante al confesar que no da crédito a lo que veía ante el espejo. "Yo en España no puedo ir así" ha asegurado entre risas, preguntándose "en qué momento me salieron los pelos de la nariz". "¡Parecen dos floreros madre mía!" ha exclamado, reconociendo que a partir de ahora "lo que voy a hacer es dejar de raparme tanto. El bigote y la barba me los voy a dejar así". "El cuerpo me lo veo normal, soy muy delgado. Este es el nuevo Joshua, qué le vamos a hacer, 'looking' 'Supervivientes', que se note que he estado aquí casi tres meses" ha apuntado feliz.

A continuación, ha podido darse una larga ducha de agua caliente, que ha disfrutado como nunca: "Ay por favor, echaba mucho de menos el olor a champú y a gel, pero lo que más necesito es un desodorante, que llevo oliendo a sobaca... Es otra sensación cuando sales de la playa y te duchas por primera vez, es lo más rico del mundo" ha admitido sin dejar de sonreír sintiendo el agua dulce y el jabón resbalando por su cuerpo.

Por último, y después del hambre que ha pasado desde que arrancó el reality el pasado marzo, Joshua se ha sentado frente a una mesa con un gran banquete en el que no han faltado perritos calientes, pizza, una hamburguesa, fruta fresca... "¡No sé por dónde empezar" ha asegurado muy emocionado, desvelando con quién compartiría tantas delicias: "Creo que va a sorprender este nombre... Las compartiría con Carmen Alcayde y Montoya. Me han sorprendido mucho últimamente para bien esas dos personas con las que pensaba que no iba a conectar y los elegiría a ellos sin duda", ha confesado.

Y antes de poner el broche de oro a su paso por 'Supervivientes', el canario no ha dudado en desvelar quién ha sido su mayor decepción de entre sus compañeros. "Me atrevería a decir que es Álex Adrover. Ya tendré una conversación fuera con él" ha expresado sin entrar en detalles.