Las pensiones contributivas suben desde hoy un 2,7%, las mínimas más del 7% y las no contributivas, un 11,4%

Las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán un 2,7% a partir de este jueves, 1 de enero, mientras que las pensiones mínimas se incrementarán en más de un 7%, y las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4%, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizan un 11,4%.

La subida del 2,7% de las pensiones contributivas y de clases pasivas para este año se debe a la evolución de los precios, pues, en virtud de la reforma de pensiones se toma la inflación media de los últimos doce meses (en este caso diciembre de 2024-noviembre de 2025) para determinar el alza del año siguiente y evitar que pierdan poder adquisitivo.

También se incrementará desde este jueves el complemento para la reducción de la brecha de género en un 2,7%.

En total, desde este 1 de enero subirán cerca de 13 millones de pensiones sumando las contributivas y no contributivas, las de clases pasivas, las de hogares que perciben el IMV, y las de quienes tienen reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.

PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y DE CLASES PASIVAS

Desde este jueves, las pensiones contributivas y de clases pasivas se revalorizarán un 2,7% en función de la fórmula establecida en la reforma de pensiones, que vincula su evolución a los precios. En 2008 estas pensiones subieron un 2,8% porque la inflación media fue mayor, mientras que en 2024 aumentaron un 3,8% y en 2023 lo hicieron en un 8,5%.

El incremento del 2,7% para el nuevo año beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de a los más de 734.000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuyas pensiones también se revalorizarán un 2,7%.

Según cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7% para este año supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en cerca de 500 euros anuales.

Así, un pensionista que perciba una pensión de 1.511,51 al mes (coincidente con la pensión media de jubilación de noviembre de 2025) pasará a recibir este año una pensión de 1.552,32 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 571,35 euros.

PENSIONES MÍNIMAS Y NO CONTRIBUTIVAS

Por su parte, las pensiones mínimas subirán más del 7% desde este jueves (+7,07%). No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el IMV.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también un 7,07% este año, con lo que alcanzarán los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales ascenderá a 13.106,80 euros anuales con la llegada de 2026, frente a los 12.241,6 euros de 2025, y a 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo, por encima de los 15.786,4 euros del año pasado.

Asimismo, la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanzará este año los 5.962,80 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se situará en 8.942,40 euros anuales, un 2,7% más.

SUBIDA DE LAS BASES MÁXIMAS Y DE LA PENSIÓN MÁXIMA

En virtud de la reforma de pensiones, en 2024 entró en vigor la revalorización anual de las bases máximas en función del IPC. En el caso de las bases máximas, al IPC se le suma un cuantía fija de 1,2 puntos cada año del periodo 2024-2050.

Esto supone que, para este año, la base máxima de cotización subirá un 3,9% (el 2,7% del IPC promedio de los últimos doce meses más un 1,2% adicional), lo que la situará en 5.101,2 euros mensuales.

Al tiempo que aumentará la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará este año con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones. De este modo, con la revalorización del 2,7% del IPC más ese porcentaje adicional, la pensión máxima se situará este año en 3.359,6 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros de 2025.

En virtud de la reforma de pensiones, el destope de la pensión máxima inicial comenzó a aplicarse en 2025 y consiste en revalorizar la pensión máxima con el IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales cada año hasta 2050, lo que supondrá un incremento aproximado del 3% en ese periodo.