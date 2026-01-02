Detenido en Rusia el vicegobernador prorruso en Zaporiyia por su presunto rol en una trama de fraude

Archivo - Un oficial de la Guardia Nacional rusa sostiene una bandera rusa en una calle de Melitópol, Zaporiyia - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal ruso ha ordenado este jueves la detención cautelar del vicegobernador de la ocupación rusa en la región ucraniana de Zaporiyia, Oleksandr Zinchenko, en relación a una trama de fraude a gran escala y ante la sospecha de que pudiera intimidar a testigos.

"Se solicita al acusado, Oleksandr Anatolievich Zinchenko, una medida cautelar de detención por un período de 1 mes y 29 días", reza el documento emitido por el tribunal del distrito de Basmanny, en Moscú, recogido por la agencia de noticias rusa Tass.

Zinchenko fue detenido el 19 de diciembre y, un día más tarde, se presentaron cargos en su contra por el delito de fraude a gran escala. Entonces, los investigadores solicitaron su arresto cautelar, una petición a la que la corte accedió y cuya duración ha determinado ahora, manteniendo detenido al dirigente prorruso hasta el 17 de febrero, mientras avanza el proceso legal.

"Al ocupar el alto cargo de vicegobernador, (el acusado) puede utilizar sus conexiones y conocidos personales en las fuerzas del orden y organismos gubernamentales para obstruir una investigación objetiva y exhaustiva de un caso penal y su consideración ante el tribunal, así como para amenazar a testigos y otros participantes en los procesos penales", reza el documento.