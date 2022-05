Kiko Rivera arremete contra Fran Rivera: "Yo podría hablar de tu madre, pero me convertiría en lo que eres tú"

MADRID, 8 May. (CHANCE) -

Kiko Rivera se sentó este sábado en 'El Deluxe' y lo cierto es que su testimonio no ha dejado a nadie indiferente. El dj se encuentra solo, no tiene el apoyo de su madre, tampoco el de su hermana y pide perdón por los errores que haya cometido en el pasado. Lo que más nos llamó la atención es que contestó a las declaraciones de su hermano Fran cuando aseguraba que su madre era una persona mala y que "es normal que le pasen estas cosas porque no es buena".

El hermano de Isa Pantoja escuchaba de nuevo esas duras declaraciones y le contestaba en directo: "Yo sé cómo es mi madre, pero 'picha', es mi madre y somos hermanos. ¿Ni siquiera por mí? Y no es por meterme en nada, pero si nos ponemos a hablar de madres... aquí ninguno se queda corto. Vamos a dejar a las madres tranquilas y a llevarnos todos bien".

Ante esto, Jorge Javier Vázquez le advertía de que a su hermano no le iba a hacer ninguna gracia la referencia que había hecho a Carmina Ordóñez, a lo que el dj contestaba: "Me da igual, a mi tampoco me ha gustado lo que ha dicho él de la mía".

Y es que Kiko Rivera aseguraba que, por muchos problemas que tenga con su madre, no es lo mismo que hable él de ella, que una persona ajena a la familia: "Yo le puedo decir lo que sea a mi madre... pero es mi madre" y volvía a arremeter contra él: "Yo podría hablar de la tuya, pero me convertiría en lo que eres tú y no quiero. Lo perdono"

El hijo de Isabel Pantoja, bastante molesto con el tema, aseguraba que le daba igual la reacción que tuviera de aquí en adelante Fran y terminaba confesando: "Que llame por teléfono, cuente alguna batallita, que diga lo que le dé la gana... pero tú de mi madre no dices ni mu porque, sino, vamos a tener un problema de verdad. Me enfurezco porque ¿vas a decir eso de mi madre teniendo todo esto? Que tu madre tampoco ha sido ejemplo de nada, lo sabe todo el mundo".