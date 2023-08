Lydia Lozano comienza sus vacaciones con Charlie tras conquistar América con 'Sálvame' y Netflix

MADRID, 3 Ago. (CHANCE) -

Tras 11 días de intenso rodaje en Miami y México del docurreality que algunos de los rostros más populares de 'Sálvame' protagonizarán en Netflix, Lydia Lozano da el pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano y lo hace, como no podía ser de otra manera, con su marido, Charly, con el que forma una de las parejas más estables del panorama nacional.

Después de conquistar América con sus compañeros Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Terelu Campos, María Patiño y Chelo García Cortés, la popular colaboradora ha puesto rumbo a Menorca para disfrutar de unos días de relax en la casa que el productor musical Alejandro Abad tiene en la isla balear y, tan simpática como de costumbre, nos ha contado cómo ha resultado la experiencia de su rodaje 'casi cinematográfico' de la mano de la plataforma de vídeo.

Siempre estilosa, y presumiendo de bronceado, Lydia acaparó todas las miradas en el aeropuerto de Madrid Barajas con un llamativo conjunto estampado en color azul, sombrero bordado y fular naranja a juego con su tono de labios. Mientras un serio Charly prefirió mantenerse en un discreto segundo plano y alejarse de su mujer al ver a las cámaras, la periodista ha revelado lo enamoradísimo que está su amigo Kiko Hernández de Fran Antón -con el que se casará en septiembre- y tampoco ha dejado pasar la ocasión de responder a las duras críticas de Paula Vázquez a 'Sálvame'.

CHANCE: Buenos días Lydia, ¿nos vamos de vacaciones?

LYDIA: Pues claro, después de lo de Netflix, que ha sido muy duro. Hemos trabajado mogollón.

CH: ¿Con qué anécdota nos quedamos?

LYDIA: ¿Con qué anécdota? Que ha sido una experiencia increíble porque no es lo mismo hacer directos que hacer… esto es cine, esto es cine y ya está.

CH: Vais a tener un gran éxito, imagino.

LYDIA: Bueno, vamos a cruzar los dedos para tener éxito y que la gente, desde que nos quitaron, está deseando volver a vernos.

CH: ¿Con ganas de volver a Telecinco?

LYDIA: Yo… es que para mí, es mi casa, entonces no habría cosa que me gustase más que poder volver a Telecinco.

CH: Ahora nos vamos de vacaciones con el marido, ¿No?

LYDIA: Con mi marido y con unos amigos.

CH: Y ya a la vuelta, la boda de Kiko Hernández, ¿estáis invitados?

LYDIA: Yo estoy invitada, estoy invitada.

CH: ¿Cómo ves a Kiko?

LYDIA: Feliz, feliz, feliz. cada vez que tenía Wifi, lo perdíamos. Está muy enamorado, estaba todo el rato hablando con sus hijas y su futuro marido.

CH: Oye, ¿qué te han parecido los comentarios de Paula Vázquez?

LYDIA: Ni los he leído, qué quieres que te diga. ¿Qué dijo?

CH: Pues que os criticaba un poquito de haber participado en este show de 'Sálvame', que la televisión no era lo mismo.

LYDIA: Bueno, pues para haber participado en un show, el show tanto por la noche como por el día, ha durado catorce años. A mí ya me gustaría que Paula Vázquez durase otros catorce años en televisión. No sé, me sorprendió muy bien porque a mí siempre me ha caído estupendamente Paula y que hagan esas tonterías, como el actor de Así es la venganza o no sé cómo se llamaba esa serie, con Lydia Bosch, que dijo que había que leer más. No sé quién es, no lo he visto en mi vida. decir que nosotros, que a la hora nuestra, había que leer y había que ir al cine. Yo leo, yo voy al cine, yo me veo todas las series, trabajo mucho y ya está. No sé por qué hay que meterse con nosotros pero así es la venganza. Uy, ¿la han quitado? Lo siento muchísimo.

CH: Después de vacaciones, ¿qué proyectos tenemos?

LYDIA: Yo tengo cosas, pero… por si no salen no las cuento todavía.

CH: Oye, ¿y a dónde nos vamos con Charly?

LYDIA: A Menorca, a casa de Alejandro Abad.

Cargando el vídeo....