Lydia Lozano, sin pelos en la lengua al hablar de ‘Superviventes’: “Yo no me creo a Julen”

MADRID, 17 Jun. (CHANCE) -

En las últimas semanas hemos visto a Lydia Lozano enfrentarse con diferentes compañeros en ‘Sálvame’. La última vez, fue con Kiko Hernández, quien aseguró que la colaboradora había confesado las pocas ganas que tenía de asistir al funeral de Jesús Mariñas. Pero tras una larga discusión, consiguieron solucionar sus más y sus menos volviendo la normalidad al programa.

Aunque si hay alguien que Lydia echa de menos en ‘Sálvame’, es a su compañero Kiko Matamoros, ya que asegura como le gustaría que él mismo se pudiese ver concursando: “Me encantaría que él comentase su programa, que le pongan todos los vídeos y se vea la actitud”. A pesar del cariño que le tiene, la colaboradora no entiende por qué es el concurso en el que más se habla de la edad cuando “ha habido gente más mayor que él”, y lanza un mensaje a su compañero: “Si vas a de musculitos y no coges ni una caña para coger una llave…".

Por otra parte, Lydia Lozano no ha dudado en opinar sobre el concurso que está haciendo Anabel Pantoja con Yulen: "Me dan unos contenidos maravillosos”. Lydia opina, que tanto el esgrimista español como su madre están mintiendo, tal y como se demostró en el ‘polideluxe’ el pasado sábado: “Yo no me creo a Yulen. Su madre se hace un polígrafo y no le da vergüenza mentir”. Entre risas, la colaboradora asegura que la madre de Yulen “sabe mucho de televisión”, y hasta que no vea cómo se va desarrollando la relación, no podrá saber si Anabel está siendo utilizada o por el contrario, es amor de verdad.

Por otra parte, la periodista se compadece de su amiga Belén Esteban, quien sigue en reposo después de su operación de tibia y peroné: “Que mala pata, además muchos dolores, lo está pasando muy mal". Aunque de quien sí ha evitado hablar es de su excompañera de ‘Sálvame’, Paz Padilla, y de su vuelta a Telecinco: "Me he mensajeado con ella, pero no sobre nada de trabajo". ¡Dale play y no te pierdas sus respuestas!