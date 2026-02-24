Almeida pregunta irónicamente a Ortega si él puede hablar de empadronamientos ilegales por su situación en Vox

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith - VOX - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado irónicamente al todavía portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, si él puede hablar de empadronamientos ilegales dada su situación en el partido en el que milita, con un expediente de suspensión de militancia abierto.

Ha sido la contestación de Almeida a la pregunta hecha en el Pleno de Cibeles por Ortega sobre supuestos empadronamientos ilegales en la ciudad a través del padrón, de los que ha responsabilizado al "negocio de las mafias del tráfico de las personas".

Almeida ha contestado afeando a Ortega su "superioridad moral", que cree que comparten con la izquierda, al decir una cosa y hacer la contraria. En este punto, el regidor ha acusado al portavoz de Vox de formalizar "un empadronamiento 'fake' en San Cugat del Vallès para poder votar allí en las elecciones generales siendo, por cierto, candidato al Ayuntamiento de Madrid porque un mes después se presentó como cabeza de lista del grupo municipal Vox".

"¿Por qué, señor Ortega, denuncia usted los empadronamientos ilegales de los demás y, sin embargo, usted en el año 2019 hizo exactamente lo mismo que usted está hoy aquí denunciando en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid? ¿Tienen ustedes esa superioridad moral?", ha espetado.

A lo que ha unido que es un debate que debería elevar al Congreso de los Diputados en su condición de diputado nacional porque se trata de una cuestión de política migratoria. Sí coincide con Vox es que el planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez es "una auténtica chapuza porque no tiene ningún interés en dignificar la vida a los inmigrantes sino en amarrar un pacto con un partido político en trance de desaparición como Podemos para mendigar una serie de votos en el Congreso".

"No es el respeto a los inmigrantes sino el respeto a su propia supervivencia lo que lleva Pedro Sánchez y por eso ha hecho esta chapuza", ha insistido, para asegurar que si detectan fraude en el padrón el Ayuntamiento lo persigue mediante un convenio de colaboración con la Policía Nacional.