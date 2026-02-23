Cortada la carretera M-604 entre Rascafría y Navacerrada por la aparición de un socavón

Archivo - Obras de mantenimiento en una carretera de la Comunidad de Madrid. Foto de archivo - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha informado del corte total de la carretera M-604, desde el kilómetro 27 al 41 en el tramo comprendido entre Rascafría y Navacerrada, como consecuencia de la aparición de un socavón en el eje de la calzada, en el punto kilométrico 35.

Según han informado fuentes del Gobierno regional, tras la inspección técnica realizada por los servicios de conservación, se ha determinado la necesidad de acometer "una reparación urgente e inmediata", al afectar a "la estabilidad de la plataforma y comprometer las condiciones de seguridad vial".

Los trabajos se iniciarán "de forma inmediata" y el corte permanecerá vigente mientras duren las actuaciones. El plazo estimado de reapertura se comunicará una vez se disponga de una evaluación técnica más precisa de los trabajos a realizar. A esta hora están trabajando en los desvíos alternativos que se proponen mientras duren las obras.

La Comunidad ha rogado a los conductores que eviten el tramo afectado, respeten la señalización provisional instalada y atiendan en todo momento las indicaciones del personal de obra y de los agentes de seguridad vial.

También ha lamentado las molestias que esta incidencia pueda ocasionar y ha agradecido la colaboración de los usuarios, a la vez que ha recordado que la prioridad es "garantizar la seguridad de todos y preservar la integridad de la infraestructura".