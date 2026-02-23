Ortega Smith se reafirma "como portavoz" de Vox y asegura que ni hay mayoría para relevarle ni tampoco división interna

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha comparecido este lunes ante los medios durante la rueda previa al Pleno de Cibeles, donde ha remarcado que acude "como portavoz" del grupo municipal y ha defendido que no existe ninguna petición formal para someter a votación su continuidad al frente de la formación en el Consistorio.

Así lo ha compartido en su primera rueda de prensa desde la Plaza de la Villa después de que Vox anunciase suspenderle de militancia de forma cautelar por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que designaba a Arantxa Cabello como nueva portavoz del grupo municipal.

Durante su intervención de este lunes, sin la asistencia de ninguno de los concejales de su grupo y con carné de afiliado en mano, Ortega ha señalado que no hay "ninguna normativa que obligue" a celebrar una votación interna para relevar al portavoz, salvo que lo solicite la mayoría de los concejales.

"Si la mayoría de los concejales lo solicita, no tendré ningún problema en convocar una reunión y proceder a esa votación", ha afirmado, para añadir a continuación que "mientras la mayoría de los concejales no lo considere necesario, no tiene ningún sentido".

"Evidentemente, si no contara con ese apoyo, habría una mayoría de concejales que estarían solicitando que se procediera a tomar un acuerdo", ha sostenido, reiterando que el reglamento no exige dicha votación si no media petición expresa.

Durante su intervención, Ortega ha restado importancia a las manifestaciones que cuestionan su papel como fundador del partido. "Un día me voy a levantar y me van a cuestionar que sea español para decir que soy argentino", ha ironizado. "Hay que tomarse la vida con un poco de humor porque si no, no sales de tu asombro", ha añadido.

En ese contexto, ha dado cuenta de los primeros números de afiliación del partido. Según ha explicado, el afiliado número uno es Ignacio Ansaldo; Abascal cuenta con el número cuatro, mientras que él mismo ostenta el número seis.

Acto seguido, ha mostrado ante los periodistas su carné. "Esto es el carné de Vox. Aquí pone: Javier Ortega. 2014. Número 006", ha leído, subrayando que esa fue una etapa "en la que no había cargos institucionales", en la que recorrían España "con los coches particulares" y "no había sueldo, no había beneficio".

"Muchos de los que ahora nos critican no tienen ni idea de lo duro que fue aquello, que nos dejamos el tiempo y el dinero en levantar este proyecto", ha manifestado.

"NO HAY BANDOS"

En relación con la situación interna del grupo municipal, Ortega ha rechazado que existan divisiones. "El grupo municipal no tiene bandos", ha afirmado, detallando que está compuesto por un portavoz --él mismo--, una portavoz adjunta, un secretario, una tesorera y otros concejales, además de asesores.

"Somos un grupo, trabajamos con una misma identidad y trabajamos como usted va a ver mañana en el Pleno en equipo", ha asegurado. Al respecto, fuentes conocedoras de la última reunión de la Junta de Portavoces, el grupo municipal estaría dividido en dos, la parte que conforman Ortega, la portavoz adjunta Carla Toscano y el edil Ignacio Ansaldo y otra constituida por la portavoz pretendida por la dirección, Arantxa Cabello, y Martínez Vidal.

También ha reconocido que, como en cualquier grupo humano, puede haber discrepancias puntuales. "En todos los grupos humanos siempre hay alguien que puede tener un parecer diferente, una discrepancia, pero eso no significa que no haya una unidad de criterio. La unidad de criterio existe", ha defendido.

Sobre el hecho de comparecer en solitario, ha explicado que "normalmente las comparecencias las hace el portavoz" y que, en ocasiones, algún concejal le acompaña cuando el asunto lo requiere. "No hace falta que estén aquí presentes", ha concluido.