Miri y Torres baten todos los records posibles en la 'noria infernal' con un final inesperado

MADRID, 17 Oct. (CHANCE) -

En la recta final de 'Supervivientes All Stars' todos los concursantes se están dejando la piel en las pruebas para conseguir el codiciado collar de líder, un privilegio que les libra de las nominaciones y les garantiza una semana más en la aventura. Esta semana era Iván González el que se despedía del concurso tras competir ante la audiencia con Miri, una de las grandes favoritas de esta edición. Con lágrimas en los ojos, Iván se despedía de sus compañeros y de Laura Madrueño para la que también tenía unas palabras de cariño que lograban emocionar a la presentadora. "Lo pasamos mal, pero merece la pena. Me ha servido mucho venir aquí. He tenido mucho tiempo para pensar. Tengo que valorar más la vida tan bonita que tengo. Sencilla, pero bonita. Valorar entrar en casa y estar con mi pareja, mi gato... Esas cosas tan sencillas que nunca valoramos. Eso es lo único que quiero" confesaba entre lágrimas Iván, tras conocer su expulsión.

Tras la salvación, Miri tenía que medir sus fuerzas con Torres para conseguir el collar de líder de esta semana, un privilegio que la joven quería conseguir para evitar que sus compañeros la posicionaran en la palestra una semana más. Con muchas ganas de competir, ambos se subían a la terrible 'noria infernal' en la que terminaban batiendo todos los records.

Mareados, agotados, pero con muchas ganas de ganar, la pareja lograba mantenerse girando sobre la noria nada más y nada menos que veinte minutos en los que los familiares, angustiados, no podían despegar la mirada de la pantalla desde el plató. Finalmente, ambos conseguían el ansiado collar de líder protagonizando uno de los momentos más emocionantes y duros de esta edición y es que Torres no pudo evitar el vómito tras parar de girar. "Estoy fatal, me has llevado al límite, Miri. No podía más. Me ha hecho luchar muchísimo" confesaba. Muy emocionados, Miri y Torres recibían la felicitación de sus compañeros y también de todo el equipo por haber fijado un nuevo record en este juego. "Nunca he visto girar la noria a esa velocidad durante tanto tiempo" reconocía Laura impresionada e incluso mareada tras haber visto el gran esfuerzo de los concursantes.