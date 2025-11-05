Rocío Carrasco, feliz y sonriente en la presentación de 'Hasta el fin del mundo'

MADRID, 5 Nov. (CHANCE) -
RTVE ha presentado este miércoles, 5 de noviembre, 'Hasta el fin del mundo', la adaptación del formato de éxito internacional 'Race Across The World' donde ha participado Rocío Carrasco entre otros.
En esta nueva apuesta de RTVE, doce rostros muy conocidos de nuestr país competirán por ser los primeros en llegar a un destino final que desconocen, lo que supondrá un gran desafío por todo América Latina durante dos meses.
Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos; Alba Carrillo y Cristina Cifuentes; Carmen Jedet y Andrea Compton; Rocío Carrasco y Anabel Dueñas; NIA y J Kbello; y Aldo Comas y José Lamuño viajarán por toda América Latina sin usar aviones ni teléfonos... una experiencia que cambiará sus vidas para siempre.
Un formato de éxito de la BBC que va a ser presentado por Paula Vázquez, que ha sido adaptado en ocho países. Un ejemplo de sostenibilidad, que combina presión, psicología y conexiones reales sin artificios.
Allí, después de las entrevistas de su hija, Rocío Flores; su tío, Amador Mohedano; y su hermana, Gloria Camila, en televisión, Rocío Carrasco ha reaparecido ante las cámaras tras regresar hace unos días de esta aventura y lo cierto es que se ha dejado ver muy sonriente a pesar de que vuelva a estar en el foco mediático.