Rosario Matew sobre la futura paternidad de Isaac: "Padre no es quien pone la semillita"

MADRID, 5 May. (CHANCE) -

Todos nos quedamos con ganas de más después de disfrutar de la última edición de 'La isla de las tentaciones', pero lo cierto es que son muchos los temas que siguen estando en la esfera pública muy palpables. Hemos hablado con Rosario Matew, que está súper feliz y enamorado con Stiven, y nos ha encantado porque se ha mostrado de lo más sincera ante todas las polémicas que hay en la actualidad.

"De momento un poco de calma" nos confesaba la exconcursante de realities cuando le preguntamos si tiene ganas de participar en otro. Y es que la joven, después de su paso por 'La isla de las tentaciones' quiere un poquito de paz y quién sabe, quizás en un futuro más cercano que lejano nos sorprenda con otro concurso.

En cuanto a si está viendo a Alejandro Nieto y Tania en 'Supervivientes 2022', nos confiesa que no porque: "Lo cierto es que no, no acabé bien con ellos, cuando algo me puede hacer daño he decidido apartarlo de mi vida y prefiero no verlo". Y no hay relación debido a lo que vimos en las islas, no por algo que haya pasado fuera de cámaras: "Todo pasó delante de cámaras, lo habéis visto" y añade: "Ellos que hagan su concurso y yo mi vida".

Rosario nos ha desvelado que tiene buena relación con Lucía Sánchez: "No somos amigas, pero somos conocidas, nos llevamos bien" y nos ha confesado qué le parece que esté embarazada de Isaac Lobo: "Me alegro mucho por ella, ella lo tenía claro, quería ser madre, es una oportunidad perfecta, se ve capacitada y yo también lo ve".

Le preguntamos si cree que Lobo está preparado para ser padre y ella hace gala de su sinceridad para contestar: "Padre no es quien pone la semillita, es quien cría, así que si él está preparado o no, no considero que influya mucho en la opinión de Lucía".

Cargando el vídeo....