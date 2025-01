Vanessa, primera expulsada de 'Gran Hermano Dúo' tras su complicada semana con Javi

MADRID, 10 Ene. (CHANCE) -

Tras la primera semana de convivencia en 'Gran Hermano Dúo', los tres nominados de la semana se enfrentaban a la opinión de la audiencia que decidía salvar en primer lugar a Ana Herminia frente a sus compañeros Vanessa y Álex Ghita que se enfrentaban al cara a cara final para decidir al expulsado definitivo.

A pesar de convertirse en la primera salvada por el público, Ana Herminia tenía dudas de seguir con el concurso aunque finalmente decidía seguir adelante con el concurso y seguir viviendo esta experiencia como agradecimiento a todas esas personas que le habían votado como favorita. Aunque Vanessa y Álex también habían tenido sus diferencias durante la semana, ambos las dejaban de lado para vivir los últimos minutos antes de conocer el nombre del primer expulsado de esta edición, Vanessa.

"Te prometo que estoy muy relajada" dejaba muy claro Vanessa antes de marcharse. Cuando Carlos Sobera le preguntaba por esta nueva expulsión, Vanessa intentaba analizar los motivos de su salida del concurso: "Puede haber varios frentes, las discusiones con Javi, me pierde la boca, la he cagado muchísimo o por el antiguo reality, pueden ser muchas cosas. Sé que no lo he hecho bien, soy consciente y lo asumo. A veces hay que soltar lo que sse quiere".