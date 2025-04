Wallapop informa de que Hacienda solo incluye en el borrador datos de ventas de segunda mano "como aviso"

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Wallapop ha informado de que Hacienda incluye en el borrador datos de ventas de segunda mano únicamente "como aviso informativo", según ha indicado en un comunicado este jueves.

En concreto, con motivo del comienzo esta semana de la Campaña de la Renta 2024, la compañía ha recordado que, como novedad, este año la Agencia Tributaria (AEAT) incorpora a los datos fiscales de los contribuyentes las ventas de productos reutilizados de aquellos usuarios que hayan superado los límites de la directiva europea DAC7, esto es, que hayan completado 30 o más ventas o generado más de 2.000 euros en un año natural.

Sin embargo, Wallapop, en el marco de su colaboración con la 'startup' TaxDown, ha reiterado que, como hasta ahora, sólo deberán tributar las ventas entre particulares que hayan generado una ganancia patrimonial, es decir, aquellas en las que el precio de venta es superior al precio de compra.

NO SIGNIFICA QUE ESTAS VENTAS DEBAN TRIBUTAR POR EL IRPF

De acuerdo con la información compartida por la Agencia Tributaria, los datos fiscales relativos al ejercicio 2024, así como el borrador, podrán incorporar avisos preventivos sobre las ventas de bienes y prestaciones de servicios a través de plataformas 'on line' como puede ser Wallapop.

No obstante, desde la empresa recalcan que se trata de avisos "meramente informativos" que buscan evitar errores y omisiones que puedan conllevar una eventual regularización de la Agencia, y, por lo tanto, no significa que estas ventas deban tributar por el IRPF.

Tal y como indica la AEAT en su comunicado: "Puede haber contribuyentes que reciban el mensaje, pero no hayan experimentado una alteración patrimonial (el caso habitual es el de las plataformas de venta de bienes de segunda mano), ni hayan ejercido una actividad económica por la que tributar en IRPF" .

La realidad es que, de acuerdo con los datos de Wallapop, más del 90% de las ventas de segunda mano no tiene obligación de tributar por el IRPF, pues se realizan a un precio inferior o igual al precio de compra, y menos de un 1% de los usuarios de la plataforma es susceptible de alcanzar los límites de DAC7 en un año tipo.

Para terminar, desde la firma vuelven a incidir en que, si como particular se ha vendido un producto por el mismo precio o a un valor inferior al que costó, no se ha generado ninguna ganancia patrimonial y, por lo tanto, no hay que incluir esta venta en la declaración de la renta.