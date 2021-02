Alejandro Sanz comparte una de las primeras fotografías con Malú

Los dos son grandes artistas y entre ellos siempre ha habido una amistad verdadera que sobrepasa la pantalla cada vez que ambos han coincidido juntos en un plató de televisión... y ya no hablamos cuando los dos se han atrevido a cantar juntos en un escenario, algo que no se puede describir con palabras ya que no solamente es la calidad de las voces, sino lo que hacen sentir a su público. Hoy, Alejandro Sanz ha querido alardear de esa amistad con Malú y ha colgado en su perfil de Instagram una imagen de su adolescencia con ella.(Fuente: Europa Press/Instagram)