Pletórica y sin pelos en la lengua: Jessica Bueno explica cuál es su relación actual con Kiko Rivera

Jessica Bueno en los Premios Ídolo - EUROPA PRESS
MADRID, 11 Dic. (CHANCE) -
Pletórica y con una sonrisa en su rostro, Jessica Bueno ha posado en la gran alfombra roja de la cuarta edición de los Premios Ídolo y ha atendido a la prensa justo cuando su nombre vuelve a sonar con fuerza en los medios de comunicación debido a la última entrevista de Jota Peleteiro en televisión.
La modelo ha asegurado que "ha sido un año en el que he podido crecer, valorarme mucho más a mí misma y mostrar la mejor versión de mí" aunque ha reconocido que "me ha costado un poco" y que para llegar a este punto en el que se quiere "he ido mucho al psicólogo".
Eso sí, Bueno no quiere oír hablar de amor porque "no tengo tiempo", ya que "tengo tantas responsabilidades en el día a día que no tengo tiempo, si aparece alguna vez... pues yo que sé, pero de momento, nada", pero ha dejado claro que "no estoy tan abierta".
Allí, Jessica ha negado haber tenido un acercamiento sentimental con Kiko Rivera ahora que este se ha separado de Irene Rosales. De hecho, ha confesado que "eso ya está más que pasado" porque "hace ya trece años que nos dimos cuenta que como pareja no funcionábamos, mejor ser amigos y... bueno, somos padres de un niño maravilloso y ahí nos complementamos súper bien".
Además, ha explicado que "nos llevamos muy bien desde hace muchísimos años" y considera que es "un buen padre, está ahí ayudándome en todo siempre que lo necesito", después de las declaraciones de Jota Peleteiro cuestionando su faceta como padre. Tanto es así que Jessica cree que el exfutbolista "se ha metido en un berenjenal que no le correspondía".
Por último, sobre los planes a largo plazo de Isabel Pantoja, la colaboradora de televisión ha afirmado que "no sigo su vida ni su trayectoria última", por lo que "no sabría qué responderte". Sin embargo, "no" cree que ella ocupe un espacio en la serie que podría hacer para una conocida plataforma internacional ya que "al final hace muchos años que no estoy en su vida". En cuanto a si le gustaría que tuviera contacto con su hijo, ha respondido tajante: "Eso prefiero que se lo preguntéis a Kiko".