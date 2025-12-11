Anabel Pantoja, rotunda sobre su relación: "Estamos muy felices, no daban un duro por nosotros y ahí seguimos"

MADRID, 11 Dic. (CHANCE) -

Anabel Pantoja no se ha perdido la gran alfombra roja de la cuarta edición de los Premios Ídolo y, como siempre, sus declaraciones han sido contundentes después de semanas de especulaciones sobre su relación sentimental con David Rodríguez y la relación de este con su familia.

Cuando le preguntaban a la influencer quién era su ídolo, lo tenía claro: su madre porque "ahora está siendo cuidadora mía y de Alma, no tengo palabras para ella porque no tendré vida para agradecerle todo lo que está haciendo por mí en esta época de trabajo".

En cuanto al balance que hace del año, Anabel ha desvelado que ha sido "fabuloso" porque "he vivido un montón de cosas: buenas, regulares y malas, pero me quedo con el final de este año que ha sido maravilloso, un programa que he hecho donde case gano y estoy volviendo a Madrid con los míos y voy a terminar el año en mi casa, en Canarias".

Tras meses en la capital debido a su participación en 'Bailando con las estrellas', pronto hará las maletas para pasar Navidades "entre Sevilla y Córdoba y finalizo el año en Canarias"... donde, ¿coincidirá con su tía Isabel?

Una pregunta que ha incomodado a la colaboradora de televisión y ha asegurado que "no tengo ni idea ni me meto en esas gestiones", contestando así a que no sabe los planes que tiene para fin de año la tonadillera y si coincidirá con ella en las Islas Canarias.

En cuanto a qué pide para el 2026, Anabel lo tiene claro: "Salud y trabajo". Sin embargo, ha querido recalcar que está "feliz" y que su relación con David está bien a pesar de los rumores. Tanto es así que ha desvelado que el fisioterapeuta "aporta muchísimo, aporta un montón de cosas" en su vida porque "él está ahí siempre conmigo, ahora hace mucho tiempo de papi solo porque yo estoy trabajando, al igual que cuando él se va a Córdoba". "Estamos muy felices, tenemos nuestros cosas como todo el mundo, no daban un duro por nosotros y ahí seguimos", ha añadido.