Todavía recuperándose del ictus que sufrió hace apenas cinco días, Kiko Rivera está de nuevo en el ojo del huracán mediático por su deseo de no ver ni a su madre ni a su hermana en estos delicados momentos. Al parecer, Isabel Pantoja estaría destrozada porque no le hayan permitido visitar a su 'niño del alma' y todas las miradas apuntaban a que sería Irene Rosales quien habría pedido a la artista y a Isa Pantoja que no se acercasen ni al hospital ni a su domicilio para no alterar al Dj.