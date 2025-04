Edmundo Arrocet, su defensa 'envenenada' a Terelu Campos y Carmen Borrego

Disfrutando de la primera parte de la Semana Santa en Madrid antes de poner rumbo a Londres -no sabemos si a visitar a la joven polaca llamada Marta Pawlowska (de 28 años) con la que mantiene una relación desde hace más de un año, puesto que prefiere no dar detalles de su situación sentimental- y de ahí a Sudamérica para supervisar sus negocios en Chile, Edmundo Arrocet ha reaparecido ante las cámaras. Y, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre las críticas que han recibido en los últimos días Terelu Campos y Carmen Borrego por el carácter complicado y soberbio que tendrían con sus compañeros en televisión.