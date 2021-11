Gloria Camila está de nuevo en el ojo del huracán mediático por su derrota judicial frente a Rocío Carrasco después de la demanda que interpuso contra su hermana para que depositase en el juzgado los documentos íntimos de Rocío Jurado. Una información que Gloria Camila no ha dudado en aclarar, asegurando que la causa "no ha sido archivada". Sin embargo, no ha confirmado ni desmentido si se va a querellar contra Rocío por presunta estafa procesal.