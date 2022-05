María Zurita asegura que están todos "muy contentos" con el regreso del rey Juan Carlos a España. La hija de la infanta Margarita confirma que ha podido hablar con su tío: "Sí, por WhatsApp" aunque no ha podido ver el caluroso recibimiento de la gente de Sanxenxo al rey: "Estoy con el tema de Mastechef y no he podido ver casi nada". Zurita comenta que el momento del abrazo de su prima, la infanta Elena, con el rey emérito fue "muy emotivo". Lo que no desvela María es si podrá ver a su tío el próximo lunes durante su visita a Madrid.