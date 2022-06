La Reina, anfitriona de lujo en la visita de las 'primeras damas' a la Granja de San Ildefonso

Semana frenética para la Reina Letizia, que continúa ejerciendo de anfitriona de lujo para los consortes de los líderes mundiales que se han desplazado a nuestro país para participar en la histórica cumbre de la OTAN que se celebra estos días en nuestro país. Así, horas después de acaparar todas las miradas durante la cena de gala que ofrecieron los Reyes en el Palacio Real - en la que acaparó todas las miradas recuperando su elegantísimo vestido negro silueta 'new lady' de 'The 2nd Skin Co.'- la monarca ha vuelto a ejercer de 'cicerone' de las 'primas damas' durante la visita al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso.(Fuente: Casa Real)