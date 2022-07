Los Sussex consiguen la revisión judicial de su caso contra el Gobierno

El príncipe Harry y Meghan Markle están celebrando una nueva victoria de su batalla legal contra el Ministerio del Interior británico. Los duques de Sussex solicitaron una revisión judicial del caso que ha sido aprobada y, por tanto, la decisión del ministerio de no permitirles financiar su seguridad directamente con la policía en suelo británico sigue en tela de juicio. Después de que el mismo organismo del gobierno decretara que su seguridad no se podía financiar con dinero público desde su renuncia como miembros activos de la Casa Real, la única alternativa de la pareja fue pagarse su propio cuerpo de seguridad privado. (Fuente: The Royal Family Channel)