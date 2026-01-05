Ortega Cano, su inesperada reacción al último reproche de Ana María Aldón

José Ortega Cano - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Ene. (CHANCE) -

2026 ha empezado con un nuevo capítulo en la guerra mediática que libran desde hace meses en los platós Gloria Camila y Ana María Aldón. Después de que la gaditana negase haber filtrado información sobre los Ortega Cano y presumiese de la buena relación que tiene con el torero por el hijo que tienen en común -aunque ha reconocido que estando casados le dolió mucho que confesase que el amor de su vida había sido Rocío Jurado- la hija de 'la más grande' ha cargado contra la exmujer de su padre este domingo en 'Fiesta'.

Más clara que nunca, la colombiana ha negado que Ortega y Ana María tengan buena relación, dejando claro que "hace muchísimo que no hablan y directamente no tienen relación. Cuando tienen que comunicarse por algo del niño lo hacen a través de Marina, la mujer que ayuda a mi padre".

Unas declaraciones a las que a buen seguro no tarda en responder la andaluza, pero sobre las que el diestro ha preferido no pronunciarse. Sin ocultar que no quiere entrar en conflictos con su exmujer a pesar de que Gloria Camila haya revelado que le han molestado muchas de las cosas que ha contado en televisión sobre él y sobre su familia, ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa sobre el último encontronazo entre su hija y Ana María.

Eso sí, ha sorprendido el gesto que ha hecho cuando Europa Press le ha comentado que la diseñadora ha vuelto a lamentarse de que no le diera su sitio frente a Rocío Jurado, levantando el dedo pulgar con una ligera sonrisa dejando entrever que le da exactamente igual lo que haya dicho su exmujer. El momento, ¡en el siguiente vídeo!