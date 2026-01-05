Chaboli, hijo de Jero de 'Los Chichos' y marido de Niña Pastori, se desmarca de su presunto hermano, David España

Archivo - Niña Pastori y su marido, Chaboli, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 5 Ene. (CHANCE) -

Un completo desconocido hace tan solo unos días, David España, ha saltado al ruedo mediático para asegurar en diferentes platós de televisión que es hijo biológico de Jero, componente del icónico grupo 'Los Chichos', fallecido en 1995. El madrileño, de 41 años, ha presentado una demanda de paternidad contra el hijo del artista, Julio Jiménez Borja, más conocido como Chaboli -marido de Niña Pastori-, de la mano del popular abogado experto en temas de filiación Fernando Osuna, que ha llevado casos tan conocidos como el de Manuel Díaz 'El Cordobés', la hija de Paco Gento, o Javier Santos, que continúa con su lucha por demostrar que su padre es Julio Iglesias.

Como ha revelado, se enteró por su madre cuando tenía 7 años de que su padre era Jero y, aunque nunca llegó a tener relación con él -cuando falleció tenía 10 años-, sí tuvo contacto con su abuela paterna hasta su fallecimiento, aunque no con el resto de la familia.

Tras años en silencio, David ha decidido reclamar legalmente que es hijo legítimo del recordado artista a través de una prueba de ADN -obtenida a partir de una colilla desechada por su presunto hermano, Chaboli- que arrojaría un parentesco entre ambos del 99,99%, esperanzado en que la Justicia le de la razón y pueda llevar los apellidos de su progenitor.

Mientras la viuda de Jero, Araceli, estaría destrozada por este asunto, el hermano del artista, Emilio González -otro de los integrantes de Los Chichos- se ha desmarcado del testimonio de su presunto sobrino afirmando rotundamente en declaraciones a 'Fiesta' que a los muertos hay que dejarlos en paz y que David hace todo esto por dinero y por acceder a la herencia y a los derechos de autor de temas tan populares como 'Quiero ser libre', 'Ni más ni menos', o 'El Vaquilla'.

Ahora es Chaboli el que ha reaccionado públicamente con indiferencia a la demanda de filiación presentada por su supuesto hermano. El marido de Niña Pastori ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y muy serio ha ignorado las preguntas sobre David, guardando silencio sobre si cree que dice la verdad y si se va a someter voluntariamente a las pruebas de ADN para comprobar si, como asegura, es hijo biológico de Jero. El momento, ¡en el siguiente vídeo!