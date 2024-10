El hielo marino alcanzó Francia en colapsos de circulación océanica

Paisaje ártico - OREGON STATE UNIVERSITY

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Núcleos de hielo recolectados en Groenlandia con datos que abarcan 120.000 años ilustran cambios abruptos pasados en la circulación oceánica que llevaron el hielo marino hasta la latitud de Francia.

Los eventos, conocidos como eventos Dansgaard-Oeschger, representan "puntos de inflexión" en el clima de la Tierra: situaciones en las que el clima cruza un umbral que conduce a un cambio repentino y a gran escala, dijo el autor principal del estudio, Christo Buizert, profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Tierra, el Océano y la Atmósfera de la Universidad Estatal de Oregón.

"Es muy importante entender estos puntos de inflexión en el clima, porque pueden dar lugar a cambios catastróficos e irreversibles", dijo en un comunicado.

Los resultados fueron publicados en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

El ciclo Dansgaard-Oeschger, que ocurrió más de 25 veces durante la última Edad de Hielo, según investigaciones anteriores, es causado por un rápido encendido y apagado de la circulación de vuelco meridional del Atlántico, o AMOC, que hace circular agua por todo el Océano Atlántico. La poderosa Corriente del Golfo, que lleva aguas tropicales cálidas al Atlántico Norte, es parte de la AMOC.

"La AMOC es fundamentalmente inestable, y cuando colapsa, ocurren grandes cosas en todo el mundo. Hay un enfriamiento significativo en Europa y alrededor del Atlántico Norte, y fallan los monzones Índico y Asiático", dijo Buizert.

"Esa inestabilidad fue frecuente durante la última Edad de Hielo. Es motivo de preocupación para el futuro porque los modelos climáticos sugieren que la AMOC probablemente se debilitará nuevamente debido al calentamiento global, lo que podría afectar a miles de millones de personas".

Buizert es un paleoclimatólogo que utiliza núcleos de hielo para reconstruir y comprender el cambio climático pasado. Los científicos perforan y recogen núcleos de hielo en Groenlandia y la Antártida para analizar el agua, el polvo y las pequeñas burbujas de aire que han quedado atrapadas en el hielo a lo largo del tiempo. Los datos de los núcleos de hielo proporcionan registros importantes de los cambios atmosféricos de la Tierra a lo largo de cientos de miles de años y han servido como pilares para la comprensión de los científicos de los fenómenos climáticos pasados.

Buizert y sus colegas analizaron núcleos de hielo de toda Groenlandia, incluidos núcleos del sur y la costa este de Groenlandia que no se habían estudiado en detalle anteriormente, para comprender mejor el impacto climático de los fenómenos de Dansgaard-Oeschger en todo el continente.

Los nuevos datos, junto con un nuevo modelo climático, sugieren que las interacciones entre la AMOC y el hielo marino invernal desempeñan un papel clave en los fenómenos de Dansgaard-Oeschger.

HIELO MARINO EN EL PARALELO 40

Los científicos pensaban anteriormente que el hielo marino de los mares nórdicos al norte de Islandia estaba involucrado en estos fenómenos, pero el nuevo análisis de los investigadores sugiere que el hielo marino invernal se habría extendido mucho más al sur, hasta los 40 grados de latitud. Esto significa que el hielo marino habría llegado a la Francia actual y a la ciudad de Nueva York.

"El modelo muestra que los mares nórdicos por sí solos no serían lo suficientemente grandes como para provocar un evento de cambio climático de este tamaño", dijo Buizert. "Simplemente no tiene la fuerza suficiente".

La AMOC se ha comportado bien durante los últimos 11.700 años, pero las condiciones climáticas actuales y los modelos climáticos sugieren que probablemente se debilitará nuevamente en el futuro, aunque por razones diferentes a las ocurridas en la última Edad de Hielo, dijo Buizert.

"Sabemos que la AMOC se debilitará, pero ¿colapsará? Esa es la gran pregunta. El debilitamiento es probablemente gradual por el momento, pero podría cruzar un punto de inflexión y convertirse en un catalizador de eventos de cambio climático abruptos como los que vimos en el pasado", dijo. "El clima no se comporta en patrones lineales; puede cambiar rápidamente e irreversiblemente".