EEUU regresa a la Luna medio siglo después con la misión Odiseo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El módulo de aterrizaje Odiseo de Intuitive Machines aterrizó con éxito cerca del polo sur de la Luna, lo que supone el retorno de EEUU al suelo lunar más de 50 años después del fin del programa Apolo.

La nave con forma hexagonal se posó suavmente y de forma autónoma a las 23.23 UTC del 22 de febrero en el cráter de impacto Malapert A, de 24 kilómetros de diámetro y a unos 300 kilómetros del polo sur de la Luna. El descenso se produjo desde una órbita a 92 kilómetros de la Luna. La confirmación del aterrizaje no llegó al control de la misión hasta 13 minutos después, cuando se recibió la adquisición de señal del módulo.

Your order was delivered… to the Moon! ??@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU