La ESA exhibe las primeras imágenes del telescopio espacial Euclid

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ESA ha publicado las primeras imágenes a todo color del cosmos tomadas con el falamente telescopio espacial Euclid, sin precedentes por su nitidez en una zona tan grande y distante del Universo.

Euclid, lanzado el 1 de julio pasado , tiene como propósito investigar cómo la materia y la energía oscuras han hecho que nuestro Universo tenga el aspecto actual. El 95% de nuestro cosmos parece estar formado por estas misteriosas entidades "oscuras". Pero no entendemos qué son porque su presencia sólo provoca cambios muy sutiles en la apariencia y los movimientos de las cosas que podemos ver.

Para revelar la influencia "oscura" en el Universo visible, durante los próximos seis años Euclid observará las formas, distancias y movimientos de miles de millones de galaxias en un radio de 10.000 millones de años luz. Al hacer esto, creará el mapa cósmico 3D más grande jamás creado.

Lo que hace especial la visión del cosmos de Euclid es su capacidad para crear una imagen visible e infrarroja notablemente nítida en una gran parte del cielo en una sola sesión, informa la ESA.

Las imágenes publicadas este 7 de noviembre muestran esta capacidad especial: desde estrellas brillantes hasta galaxias débiles, las observaciones muestran la totalidad de estos objetos celestes, sin dejar de ser extremadamente nítidas, incluso cuando se hace zoom sobre galaxias distantes.

Euclid's first images are here ?

These five images illustrate Euclid's full potential; never before has a telescope been able to create such razor-sharp images across such a large patch of the sky, and looking so far into the distant Universe.

?? https://t.co/9w2UfPREQc pic.twitter.com/Sug4drvgqs