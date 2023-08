India logra en primicia aterrizar una nave en el polo sur de la Luna

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nave no tripulada Chandrayaan-3 ha aterrizado de forma controlada este 23 de agosto a las 12.33 UTC en la región del polo sur de la Luna, convirtiendo a la India en el primer país en lograr este hito.

El interés por esta zona está relacionado con las supuestas reservas de hielo de agua del polo sur, que podrían sustentar puestos de avanzada humanos y suministrar propulsor para naves espaciales que se dirijan a Marte y otros destinos distantes. Es el objetivo de las futuras misiones tripuladas del programa Artemis de la NASA.

La India se convierte además en la cuarta nación del mundo, junto con EEUU, Rusia y China, en marcar su presencia en la Luna. En 2019, intentó llegar al polo sur lunar con la nave Chandrayaan 2, pero perdió comunicación antes de tocar suelo.

Chandrayaan-3 Mission:

'India????,

I reached my destination

and you too!'

: Chandrayaan-3

Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon ??!.

Congratulations, India????!#Chandrayaan_3#Ch3