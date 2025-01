Starship se incendia en vuelo durante su séptima prueba

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El supercohete Starship de Space X registró un incendio en su segunda etapa minutos después del lanzamiento de su séptimo vuelo de prueba desde Boca Chica, Texas.

Después de la separación de la etapa principal, Super Heavy, la etapa superior Starship --prototipo de cohete interplanetario que desarrolla la compañía de Elon Musk-- encendió con éxito los seis motores Raptor y realizó su encendido de ascenso al espacio. Antes de que se completara el encendido, se perdió la telemetría con el vehículo después de aproximadamente ocho minutos y medio de vuelo. "Los datos iniciales indican que se desarrolló un incendio en la sección de popa de la nave, lo que provocó un desmontaje rápido y no programado", informó Space X en un comunicado.

Starship despegó con éxito de Starbase en Texas a las 22.37 UTC del 16 de enero. En el lanzamiento, los 33 motores Raptor impulsaron el cohete Super Heavy y Starship en un ascenso nominal. Después de una separación exitosa, el cohete pasó con éxito a su combustión de refuerzo, con 12 de los 13 motores Raptor planificados volviéndose a encender, para comenzar su regreso al sitio de lanzamiento.

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is returning to launch site for catch attempt pic.twitter.com/JaU8XJGua1