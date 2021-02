El vídeo del descenso y aterrizaje en Marte del rover Perseverance

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La misión Mars 2020 Perseverance de la NASA ha difundido las esperadas imágenes del aterrizaje de su rover en el cráter Jezero de Marte el 18 de febrero de 2021, tomadas desde diferentes puntos de vista.

Las imágenes reales (https://mars.nasa.gov/resources/25628/perseverance-rovers-descent-and-touchdown-on-mars-onboard-camera-views/) fueron capturadas por varias cámaras instaladas que forman parte del dispositivo de entrada, descenso y aterrizaje del rover.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ