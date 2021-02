Escucha el sonido en la superficie de Marte grabado por Perseverance

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rover Perseverance de la NASA en Marte ha enviado un conjunto de sonidos de la superficie del Planeta Rojo. Esta es la primera vez que se equipa un vehículo de Marte con un micrófono.

Según la NASA, este primer conjunto de sonidos de la superficie de Marte fue grabado por el micrófono instalado en el costado del vehículo el 20 de febrero de 2021.

Esto fue dos días terrestres después de llegar a la superficie del cráter Jezero, un emplazamiento de especial interés astrobiológico, donde se piensa que es posible encontrar rastros de antigua vida marciana de cuando el ambiente fue húmedo.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. ??https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars