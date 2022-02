Diana Morant sobre la escasa presencia de mujeres en tecnología y matemáticas: "Es un auténtico desastre"

Clausura un encuentro entre científicas y emprendedoras con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha defendido este martes la necesidad de "ayudar a las mujeres y a las niñas a ver que la tecnología también es cosa" de ellas. "Si en las STEM --Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-- estamos mal, desde luego la parte de la tecnología y la matemática es un auténtico desastre", ha asegurado.

Así se ha expresado Morant durante la clausura del encuentro entre científicas y emprendedoras 'Rompiendo techos de cristal: La mujer científica, del laboratorio al emprendimiento', que ha tenido lugar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

"Las mujeres queremos, podemos y debemos participar, influir y liderar este cambio de era. No habrá transformación justa ni un futuro mejor si no sumamos el talento de la mitad de la población, el de las mujeres", ha declarado la ministra durante el acto presidido por la Reina Letizia y organizado por el grupo de Mujer y Ciencia de la SEBBM, ASEICA y el MNCN-CSIC.

Para Morant, la solución a los grandes retos de la Humanidad "pasa una vez más por la ciencia, la innovación y las tecnologías", espacios donde las mujeres están "infrarrepresentadas" y son "minoría en los puestos de decisión".

"La neuróloga y senadora italiana Rita Levi-Montalcini ya lo dijo el siglo pasado: El futuro del planeta depende de la posibilidad de dar a todas las mujeres el acceso a la instrucción y al liderazgo. Con su Premio Nobel de Fisiología Medicina, Montalcini forma parte de ese selecto club del 4 por ciento. Ese es el porcentaje de mujeres que han ganado un premio Nobel científico durante los más de 120 años de vida del galardón", ha puntualizad la ministra.

"UN DATO REALMENTE PREOCUPANTE"

En este sentido, Diana Morant ha puesto de manifiesto que en la última de edición de los Premios Nobel de Medicina, Física y Química "ninguno" recayó en una mujer. "Es más, de toda la totalidad de los premios Nobel sólo uno fue a parar a una mujer, el de la Paz, que no deja de ser curioso", ha enfatizado.

"Esto no es una anécdota. Es un dato realmente preocupante que no puede dejarnos indiferentes, pues la excelencia no tiene género. Es un dato que nos obliga a abrir algunos interrogantes", ha manifestado la titular de la cartera de Ciencia, quien ha defendido que "ha llegado el momento de romper la inercia histórica, de plantear las preguntas adecuadas, pero sobre todo de responderlas con una acción política que dé garantías a las mujeres para que también en el ámbito de la ciencia y la innovación, puedan desarrollar un proyecto profesional y personal pleno sin obstáculos extra en su camino ni injustas renuncias vitales".

Diana Morant ha asegurado que "este es el reto que centra gran parte" de su empeño como ministra de Ciencia y ha rememorado las palabras de su colega en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien la semana pasada avisó de que no se haría otra foto en la que fuese la única mujer. "Comparto su contundencia, la misma con la que os aseguro que vamos a seguir esforzándonos para que la mujeres y los hombres puedan avanzar en igualdad en una carrera investigadora digna, estable y compatible con la vida", ha afirmado Morant.

Diana Morant ha subrayado que este objetivo "requiere visibilizar, legislar y educar" y ha agregado que la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación "muy probablemente, en pocos días" sea aprobada por el Consejo de Ministros, una norma que recoge la perspectiva de género "transversal en toda la ley".

ESPACIO DE MEJORA

"Aunque queda mucho espacio de mejora, paso a paso estamos consiguiendo allanar el camino y podemos decir con orgullo que, como indican estudios internacionales, hoy España es uno de los diez mejores países del mundo para vivir y trabajar siendo mujer y el sexto a la cabeza en igualdad de género real en la Unión Europea", ha zanjado.

Por su parte, la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, ha afirmado que "aunque se van corrigiendo estos desequilibrios, se hace a un ritmo más lento de lo deseado y el horizonte que se dibuja es de varias décadas para alcanzar un equilibrio real entre mujeres y hombres en el ámbito científico e incluso hasta 100 años en el ámbito económico", según un informe del Foro Económico Mundial.

"Uno de los grandes desafíos de España para su desarrollo económico y social es el mayor acceso femenino a las titulaciones STEM, a los puestos de responsabilidad y, en definitiva, a la toma de decisiones en todos los ámbitos", ha recalcado la presidenta del CSIC.

El acto ha contado con una mesa redonda en la que han participado Isabel Varela (SEBBM), Rocío Arroyo (AseBio), Marisol Soengas (ASEICA), Patricia Fernández de Lis (Materia) y Ana Riesgo Gil (MNCN-CSIC). Ha sido moderada por Guadalupe Sabio (CNIC).