123tinta.es ofrece los mejores consejos para almacenar los toners de forma correcta

El almacenamiento adecuado de los toners y cartuchos ayuda a su conservación y rendimiento. El ecommerce fomenta su uso responsable para ayudar a los usuarios a optimizar su consumo y reducir el impacto ambiental

Madrid, 24 de febrero de 2025.- El almacenamiento adecuado de los toners es clave para asegurar que se mantengan en condiciones óptimas durante el mayor tiempo posible. De esta manera, tanto empresas como particulares pueden hacer un pedido completo y, aunque no los repongan a la vez, echar mano de cada uno según los vayan necesitando.



123tinta.es, el ecommerce de cartuchos de impresora y toner, ofrece las siguientes recomendaciones para almacenar los toners de manera eficiente y maximizar su durabilidad.



• Elección de un lugar adecuado: Los cartuchos deben guardarse en una caja cerrada, señalando la parte superior del cartucho con una flecha. Así se evita la distribución desigual del polvo, lo que podría afectar a la calidad de la impresión.



• Protección contra la luz solar directa: Es importante que los cartuchos no estén expuestos directamente a la luz solar, ya que esta puede secar el toner y afectar a las impresiones.



• Temperatura y humedad controladas: Los toners deben guardarse a temperatura ambiente en lugares secos. La exposición a condiciones de alta humedad puede dañar la calidad del tóner y reducir su vida útil.



• Recomendación de agitar antes de usar: Si el cartucho ha estado almacenado por un largo periodo, es recomendable agitarlo varias veces antes de su instalación en la impresora.



Para almacenar un tóner abierto, se recomienda guardarlo en su embalaje original para protegerlo de la luz y la humedad. Si el tóner está instalado en la impresora y no se va a utilizar durante un período largo, la impresora debe estar ubicada en un lugar con temperatura ambiente estable, sin humedad ni exposición directa al sol.



Todos estos sencillos consejos harán que el rendimiento de los tóners se mantenga óptimo durante más tiempo. Así, no solo se favorece a la calidad de impresión, sino que también permite a los usuarios maximizar el uso de sus consumibles y ahorrar dinero a largo plazo.







