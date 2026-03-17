Tras 20 años DC Departamento Creativo refuerza su enfoque añadiendo la IA con #EMOSTRATEGY - DC Departamento Creativo

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras dos décadas impulsando marcas, DC Departamento Creativo da un paso más: presenta #EMOSTRATEGY, una metodología que integra estrategia y herramientas de IA para aumentar claridad, coherencia y rendimiento sin perder lo que más convierte a largo plazo: emoción y confianza.

Madrid, 17 de marzo de 2026.- En un mercado donde la inteligencia artificial ha multiplicado la capacidad de producir contenido, anuncios y piezas creativas, muchas marcas se enfrentan al mismo problema: más volumen, más ruido y menos diferenciación. La velocidad ya no es una ventaja por sí sola. La ventaja real está en tener una estrategia clara, una identidad capaz de emocionar y un sistema que convierta.

En este contexto, DC Departamento Creativo —estudio creativo nacido en 2006— celebra 20 años de trayectoria presentando #EMOSTRATEGY: un enfoque propio que une emoción, estrategia e IA aplicada para construir marcas que se recuerdan y resultados que se sostienen.

“Hoy cualquiera puede generar mensajes en segundos, pero muy pocos consiguen que una marca se entienda, se recuerde y se elija. #EMOSTRATEGY pone la IA al servicio de la estrategia y de la emoción: más coherencia, más calidad y mejores decisiones orientadas a negocio”, explica Luis Pérez, fundador y CEO de DC Departamento Creativo.

Un método que nace de la realidad (no de la teoría)

Durante estas dos décadas, DC ha trabajado con retos muy distintos: desde proyectos en sectores altamente operativos como la logística —con compañías como Antonio Marco—, hasta marcas exigentes en ecommerce y moda como TORAL Shoes, o del sector industrial de salud como ECKERMANN, además de iniciativas vinculadas a organizaciones de impacto internacional como UNRWA (Agencia de la ONU para los refugiados de Palestina). Distintos contextos, misma conclusión: cuando el marketing no tiene método, se dispersa; y cuando no emociona, no deja huella.

#EMOSTRATEGY se apoya en cuatro pilares conectados:

Emoción (la parte que hace que una marca importe): narrativa, tono, identidad y confianza.

(la parte que hace que una marca importe): narrativa, tono, identidad y confianza. Estrategia (la parte que ordena y dirige): propuesta de valor, intención, funnel y mensajes por etapa.

(la parte que ordena y dirige): propuesta de valor, intención, funnel y mensajes por etapa. IA aplicada (la parte que acelera sin degradar): herramientas para investigar, producir y estandarizar con control de calidad.

(la parte que acelera sin degradar): herramientas para investigar, producir y estandarizar con control de calidad. Medición (la parte que valida): KPIs de negocio para convertir datos en decisiones y mejora continua.

IA aplicada con sentido: del “hacer más” al “hacer mejor”

La metodología incorpora inteligencia artificial en puntos estratégicos del proceso —no como capa decorativa, sino como sistema—: desde la investigación de mercado y la generación de briefings con coherencia de marca, hasta la creación de variaciones creativas, el control de calidad y el reporting accionable. El resultado: menos tiempo en tareas repetitivas, más capacidad para tomar decisiones con criterio.

Para DC, este paso no es una moda, sino una evolución natural tras 20 años de experiencia: pasar de acciones aisladas a un modelo replicable que alinea marca, captación y conversión con un objetivo claro: crecimiento sostenible. “La IA no sustituye el criterio. Lo amplifica. Y cuando se integra dentro de un método, deja de ser una herramienta suelta y se convierte en una ventaja competitiva”, añaden desde la agencia.

Con #EMOSTRATEGY, DC refuerza su posicionamiento como agencia donde creatividad y rendimiento no compiten: se integran. Un enfoque especialmente dirigido a empresas que quieren escalar sin improvisación, reducir dependencia de tácticas puntuales y construir una presencia de marca sólida en un entorno cada vez más automatizado.

SOBRE DC DEPARTAMENTO CREATIVO

DC Departamento Creativo es una agencia de marketing online, branding y creatividad nacida en 2006 con base en Orihuela / Alicante. Trabaja con empresas y organizaciones de ámbito local a internacional en España, Europa y Latino América, combinando estrategia, identidad, tecnología y ejecución creativa, integrando la inteligencia artificial de forma aplicada y orientada a resultados.

NOTA

Las referencias a marcas y organizaciones se realizan con fines descriptivos de experiencia sectorial y no implican patrocinio, afiliación ni aval institucional.

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