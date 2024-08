El 62% de los directivos de Vistage considera que la rentabilidad mejorará en 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

El sondeo refleja una apuesta por la estabilidad accionarial y un optimismo moderado respecto a la evolución de la inflación. Un 41% de los entrevistados reorganizará el liderazgo en sus empresas, mientras que el 92% intenta practicar una buena comunicación interna cuando se trata de resolver problemas

Barcelona, 5 de agosto de 2024.- Preguntados acerca de la rentabilidad empresarial para el próximo año, el 62% de los directivos empresariales de Vistage España considera que va a mejorar y un 51% de los encuestados ampliarán sus plantillas a corto plazo. Son algunos de los datos extraídos a raíz de una muestra a la que han contestado más de 60 CEOs, directores generales y propietarios de empresas que pertenecen a Vistage, la organización de asesoramiento y coaching para directivos más grande del mundo.



La inflación y el comportamiento de los precios sigue siendo otra de las cuestiones que más preocupan a los altos directivos de buena parte de las empresas españolas, aunque preguntados al respecto se puede concluir que el optimismo es moderado. En este sentido, el 50% asegura que la inflación crecerá menos en el próximo año y 32% cree que se mantendrá en los índices actuales.



Respecto a la propia organización empresarial de cada una de las firmas de los encuestados, el 41% ha remarcado que en 2024 reorganizará el liderazgo en la empresa, siendo similar la cifra de líderes que no se plantean planes de ventas, sino que apuestan por la estabilidad accionarial. De hecho, un 17,9% contratará a nuevos directivos. Preguntados por los planes de expansión de sus plantillas, el 51% de los ejecutivos aumentará la plantilla en sus empresas.



Después de varias muestras realizadas por Vistage hasta la fecha, es la primera vez que a los ejecutivos consultados se les pregunta acerca de la importancia de la comunicación interna y externa. Para el 76% de los encuestados debe existir un equilibrio entre ambas, mientras que el 92% reconoce abiertamente la necesidad de establecer un plan de comunicación interna para gestionar de forma óptima la resolución de los problemas.



Perfil de los entrevistados

Las entrevistas a los miembros de Vistage han sido efectuadas en la primera mitad de 2024. Los ejecutivos entrevistados pertenecen a diferentes sectores productivos como servicios y consultoría, seguidos de los ejecutivos dedicados a la industria manufacturera, el marketing y la publicidad, el transporte, la cultura y el ocio, la alimentación y la restauración o la construcción. El 46% de los encuestados pertenecen a empresas de hasta 50 empleados y un 16% desarrollan su labor en firmas de hasta 100 trabajadores.



El 28% de los participantes trabajan en empresas con facturaciones de hasta 4 millones de euros. Un 12% obtuvo ingresos hasta 9 millones de euros, mientras que el 8% sumaron cifras entre los 10 y los 20 millones de euros anuales. Por último, algo más del 10% dirigen compañías de más de 100 millones de facturación.



Acerca de Vistage

Desde hace 65 años, Vistage contribuye al desarrollo de directores generales, propietarios de empresa y ejecutivos clave, ayudándoles a resolver sus retos en el marco de los grupos de homólogos y sesiones individuales de coaching ejecutivo. En sus orígenes, el fundador Bob Nurse reunió a varios directivos de Milwaukee para ayudarse mutuamente. Garantizó que fueran de empresas no competidoras entre sí, y trajo expertos en las áreas de interés común.



En la actualidad, más de 45.000 miembros en 35 países, y una red alumni de 150.000 personas confían en Vistage para tomar mejores decisiones para sus empresas, familias y comunidades. Según el estudio independiente de Dun & Bradstreet, las empresas miembros de Vistage aumentaron sus ingresos anuales en un 4,6% de media en 2020, respecto a empresas similares no miembros que los vieron reducidos en un 4,7%.



Conor Neill, Presidente de Vistage en España, inició la actividad en 2017 en Madrid y Barcelona. Actualmente, hay 12 grupos de directivos en Madrid, Barcelona y País Vasco, con asistencia de miembros de más de 20 sectores diferentes.



