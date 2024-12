El 78% de los mayores de 70 enfrenta dificultades con el móvil que afectan su integración social

(Información remitida por la empresa firmante)

SPC ha llevado a cabo un estudio para analizar el uso de la tecnología entre los mayores de 70 años en España que pone de manifiesto que 9 de 10 usuarios tiene problemas para manejar sus teléfonos móviles. SPC Care, primera aplicación de gestión remota de teléfonos no inteligentes desarrollada por la marca líder en telefonía móvil en España, y SPC POLARIS combaten el aislamiento provocado por la brecha digital, potenciando la seguridad de los mayores y el envejecimiento saludable

Madrid, 26 de diciembre de 2024.- La Navidad es sinónimo de reuniones, cercanía y tradiciones que unen generaciones. Las fiestas se convierten en un espacio especial donde se deja de lado la rutina diaria para compartir momentos de cariño y unión familiar. Sin embargo, este reencuentro, aunque valioso, suele ser algo temporal. A lo largo del resto del año, la falta de tiempo y la vorágine de las responsabilidades cotidianas dificultan que las personas logren mantener el mismo contacto cercano con sus familiares, especialmente con los más mayores, quienes muchas veces se ven aislados por la distancia física o la falta de visitas regulares.



En este sentido, la tecnología se ha posicionado como un gran aliado para ayudar a mantener la conexión con los familiares durante todo el año. Mensajes, llamadas o videollamadas pueden suplir de una manera efectiva esa falta de contacto; pero ¿qué sucede cuando los allegados más mayores ven la tecnología como una barrera en lugar de un aliado para acercarse a las personas que quieren y necesitan a su alrededor?



Una barrera tecnológica que impacta en la relación de los mayores con su entorno

El reciente "Estudio sobre el uso de la tecnología entre nuestros mayores", elaborado por la marca española de electrónica de consumo SPC entre personas con mayores de 70 años a su cargo, ha revelado que el 78% de los encuestados percibe que las dificultades de sus personas mayores para manejarse con la tecnología afectan significativamente su integración social, lo que refleja una preocupación general sobre las barreras tecnológicas que limitan la conexión de los mayores con su entorno.



El estudio de SPC refleja también que los usuarios sénior se enfrentan a importantes barreras digitales que tienen su consecuencia en las relaciones con sus seres queridos. Aunque más del 90% de los mayores de 70 años en España tienen acceso a algún dispositivo tecnológico, en su gran mayoría no pueden manejarlo de una manera autónoma e independiente. En este sentido, la investigación apunta que 9 de cada 10 usuarios senior de tecnología tienen problemas para manejar sus dispositivos y suelen requerir ayuda o soporte en mayor o menor medida.



Si bien las llamadas telefónicas son la forma más común de las personas mayores para comunicarse (82%) – frente a otras que generan menos tracción como las videollamadas (36%) o las redes sociales (14%) –, los datos revelan que uno de cada tres mayores llega a encontrar problemas para realizar y recibir una llamada. Esta conclusión vuelve a poner manifiesto la brecha que separa a la tercera edad del actual mundo digitalizado.



La configuración remota de los teléfonos sénior, la solución al servicio de las conexiones familiares

A pesar de estos retos, sus familiares y cuidadores reconocen el potencial de la tecnología para mejorar la vida de los mayores: 52% reconoce el papel fundamental que juega en la correcta comunicación y reducción del aislamiento. Asimismo, un 48% reconoce que puede ser un gran aliado en la gestión de la salud y el bienestar al permitir lanzar recordatorios de citas médicas o pautas de medicación, y un 47% ve en la tecnología una forma de promover la seguridad en el día a día gracias a funcionalidades relacionadas con la geolocalización y las alertas de seguridad.



La tecnología tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las personas mayores y la configuración remota ayuda a superar barreras a la hora de utilizar los dispositivos móviles y luchar contra la soledad y aislamiento. A este respecto, la investigación llevada a cabo por SPC concluía que un 61% de los participantes considera que un teléfono configurable de forma remota podría ayudar a los sénior a sentirse más conectados con sus familiares. Este tipo de tecnología no solo facilitaría la comunicación, sino que también aumentaría la seguridad y autonomía de los mayores, ya que el 86% de las personas al cuidado de un mayor cree que esto contribuiría positivamente a su bienestar.



En este contexto, SPC anunciaba recientemente SPC Care, una innovadora aplicación de ayuda remota que brinda a las familias una herramienta para acercar a los mayores al mundo digital de forma sencilla y no invasiva. Este hito tecnológico exclusivo de SPC y compatible únicamente con dispositivos de la marca permite configurar en remoto absolutamente todos los ajustes del móvil del usuario sénior (sonidos, agenda de contactos, tamaño de las letras…), conocer la ubicación de la persona mayor, velar por su seguridad gracias a los avisos y notificaciones relacionados con el uso del teléfono y estado de la batería, protegerles frente a SPAM a través de la gestión de la lista negra y hacer seguimiento de su actividad física y recordatorios de salud.



Asimismo, el estudio de SPC también pone de manifiesto los beneficios que este tipo de tecnología puede aportar a los familiares y allegados: las personas con mayores a su cargo consideran que utilizar este tipo de apps les aportan seguridad (59%), ya que reciben alertas para reaccionar rápidamente en caso de emergencia; confianza (45%), por saber que cuentan con el apoyo necesario para gestionar mejor el cuidado de los mayores; cercanía (43%), ya que les facilita estar más conectados y presente en su vida, incluso a distancia; y tranquilidad (42%), gracias a poder supervisar si reciben mensajes o llamadas fraudulentas.



SPC POLARIS, primer teléfono móvil íntegramente controlable en remoto para ayudar a los familiares a cuidar de los mayores

SPC Care, de descarga gratuita tanto para smartphones Android como iOS, supone un auténtico avance que promueve reducir la brecha digital entre los más mayores y el mundo que los rodea. Al integrarse con teléfonos móviles sin conexión a internet – actualmente la app está disponible para SPC POLARIS, el primer teléfono móvil plenamente configurable en remoto, y se extenderá a otros dispositivos de la marca próximamente –, permite a los más mayores seguir usando un móvil sencillo y con el que se sienten cómodos y conectados con su entorno, mientras que los familiares y cuidadores tienen la certeza de que sus mayores están bien en todo momento e integrados en una sociedad cada vez más digital. Con SPC Care nada cambia para nuestros mayores, pero todo cambia para los familiares y allegados.



Estas fiestas pueden ser mucho más que un momento de celebración; son una oportunidad para ayudar a las personas mayores de nuestro alrededor a superar las barreras tecnológicas a las que se enfrentan regalándoles un teléfono móvil como SPC POLARIS, completamente integrado con las funcionales de cuidado y control remoto de SPC Care. Este tipo de herramientas, no solo facilitan la comunicación y el apoyo remoto, sino que también empoderan a los mayores, ayudándoles a superar las barreras tecnológicas y a participar plenamente en la vida familiar.







