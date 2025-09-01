El 80% las marcas personales son perfectas en la forma, pero adolecen de una comunicación impostada - Esther Parejo

Madrid, 01 de septiembre de 2025.-

En un entorno saturado por la sobreexposición digital, cada vez más profesionales apuestan por desarrollar su marca personal como herramienta de visibilidad. Sin embargo, la periodista y mentora en comunicación estratégica Esther Parejo alerta de un riesgo creciente, “el 80% las marcas personales están más enfocadas en tener una apariencia perfecta, pero adolecen de una comunicación impostada fruto de la comparación permanente”.

Para la especialista en visibilidad y autoridad de marca, esta tendencia se traduce en discursos brillantes en lo estético pero vacíos en lo emocional: “La comunicación impostada no conecta. Puede parecer impecable en la superficie, pero al no estar alineada con la identidad y el propósito de quien la transmite, genera desconfianza y distancia con sus audiencias”.

La experta subraya que el verdadero liderazgo exige cambiar el foco: “Ya no basta con hablar de logros o mostrar un perfil cuidado. Hoy las empresarias y directivas necesitan proyectar una voz propia, capaz de inspirar e influir desde la autenticidad. Esa es la comunicación que construye autoridad real”.

Diversos estudios refuerzan esta idea. Según datos recientes, más del 90% los consumidores consideran la autenticidad como un factor clave para apoyar a una marca, mientras que la comunicación excesivamente fabricada es percibida como fría o poco confiable.

En un momento en el que la inteligencia artificial acelera la creación de contenidos y la competencia por la atención es cada vez mayor, la diferencia ya no está en producir más mensajes, sino en comunicar desde la verdad de cada proyecto. “La voz consciente se está convirtiendo en el nuevo valor diferencial del liderazgo femenino”, apunta Parejo.

Este debate será el eje central de Lidera con Voz Propia, un evento de formación y networking dirigido por Esther Parejo que se celebrará el próximo 2 de octubre en el Hotel Only YOU Sevilla. La jornada contará con la participación de tres referentes en ámbitos complementarios: María Francés (imagen personal y liderazgo), Nuria Carmona (mentalidad empresarial) y Noelia Sierra (posicionamiento de marca), quienes, junto a Parejo, ofrecerán a empresarias y directivas herramientas para comunicar con autenticidad, liderazgo y presencia.

