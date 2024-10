Un 84% de las pymes españolas aún no están adaptadas a las leyes Antifraude y Crea y Crece

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 9 de octubre de 2024.

El estudio impulsado por la consultora tecnológica Grupo Aitana - Opentix revela que una amplia mayoría de las empresas, el 79%, considera beneficiosa la implantación de estas normativas

Grupo Aitana – Opentix, compañía de consultoría tecnológica para grandes empresas, pymes, autónomos y despachos profesionales, ha dado hoy a conocer los resultados del barómetro de adaptación de las pymes españolas a las leyes Antifraude y Crea y Crece.

Elaborado durante los meses de junio y julio de 2024, ha contado con la participación de 300 profesionales de pymes españolas de diversos sectores de actividad, con hasta 250 empleados e implantación geográfica local, nacional o multinacional.

Moderado grado de conocimiento de las nuevas normativas

Los encuestados declaran un conocimiento limitado de ambas normativas. Mientras la Ley Antifraude (Ley 11/2021, de 9 de julio), de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, es conocida en profundidad por un 35% de los encuestados, la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas (“Ley Crea y Crece” 18/2022, de 28 de septiembre) dirigida a facilitar la creación y expansión de empresas, reducir obstáculos regulatorios y luchar contra la morosidad, es únicamente conocida a fondo por un 29% de los participantes.

Adaptación, una asignatura todavía pendiente

En conjunto, sólo un 16% de las compañías encuestadas afirma cumplir todos los requisitos de ambas normativas. Y entre aquellas empresas que aún no se han adaptado completamente, el 83 % planea hacerlo en un plazo máximo de 12 meses.

Respecto al grado de cumplimiento frente a la Ley Antifraude, un 56% de los encuestados que conocen la norma afirman cumplir todos los requisitos obligatorios, mientras un 33% presenta un grado de adaptación intermedio, cumpliendo sólo algunos de los requisitos planteados por la ley. Tan sólo un 5% de los encuestados afirma no cumplir los requisitos y no tener un plan definido para hacerlo.

Con relación a la Ley Crea y Crece, un 55% de los profesionales que conocen la normativa declaran cumplir actualmente todos sus requisitos obligatorios. Un 36% sostiene no cumplir los requisitos, pero tener un plan definido para lograrlo. Mientras que el 9% restante destaca no cumplir los requisitos y no tener un plan para conseguirlo.

Por último, respecto al esfuerzo que está suponiendo para las empresas, un 50% percibe un esfuerzo medio en este proceso. Para un 31%, el esfuerzo de adaptación ha sido alto, tanto en tiempo como en recursos económicos. Por su parte, un 19% considera que el impacto en tiempo y presupuesto no ha sido significativo.