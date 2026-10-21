El 99% de las webs de las grandes empresas españolas no es plenamente accesible - Tech4access

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre

Tech4access e inSuit han publicado la segunda edición del Barómetro de Accesibilidad Web 2026. El informe analiza 687 páginas web de las mayores empresas privadas españolas de seis sectores, el triple que en la primera edición, y concluye que solo el 1% alcanza el umbral técnico de accesibilidad. Ningún sector supera el 4%. Comunicación y Tecnología y Ocio y Restauración no tienen una sola web en ese nivel.

El estudio llega un año después de la entrada en vigor de la European Accessibility Act (EAA), que desde el 28 de junio de 2025 obliga a las empresas a que sus webs, tiendas online y aplicaciones sean accesibles para las personas con discapacidad y de mayor edad. En España, la Ley 11/2023, que traspone la directiva, contempla sanciones de hasta un millón de euros por infracción, y las comunidades autónomas ya han empezado a vigilar su cumplimiento.

Cómo se mide la accesibilidad de una web

Para medir cada sitio, el barómetro aplica el Índice inSuit de madurez en accesibilidad, una escala propia de inSuit que parte de la puntuación media obtenida con el motor de evaluación axe-core sobre 18 criterios de las pautas WCAG 2.1, el estándar internacional de accesibilidad web del W3C. Según esa puntuación, cada web se clasifica en uno de cuatro niveles.

Una web No conforme (menos del 50%) no cumple los criterios mínimos e impide navegar y acceder a la información. En el nivel Lejos de conformidad (del 50% al 85%) permite acceder a la información y a las funciones básicas, pero mantiene barreras importantes. El nivel Próximo a conformidad (del 86% al 98%) se queda muy cerca del objetivo sin alcanzarlo, y el Umbral de conformidad (99% o más) marca el nivel técnico mínimo que la norma EN 301 549 fija como punto de partida para cumplir la EAA.

Un sitio web a las puertas del umbral sigue dejando fuera a personas que no pueden terminar una compra o un trámite, y eso es lo que mira la ley. Muchas empresas confían en un widget para mejorar la puntuación, pero la accesibilidad no se consigue con parches: hay que integrarla en el diseño y en el código de la web, explica Juan Antonio Cebollada, CCO de inSuit y uno de los responsables del estudio.

El índice tiene en cuenta los niveles de conformidad del W3C, pero no equivale a ellos: el estudio mide la adecuación técnica de cada web, y la conformidad legal plena con la EAA exige además una auditoría manual completa, fuera del alcance del barómetro.

Con esta escala, el resultado global es un suspenso casi total. Solo 10 de las 687 webs (1%) alcanzan el Umbral de conformidad. La gran mayoría (78%) se queda en el nivel Lejos de conformidad, un 18% roza el objetivo en el nivel Próximo a conformidad y un 3% no llega siquiera al mínimo. Quedarse por debajo de ese umbral tiene consecuencias muy concretas. Por ejemplo, en una web No conforme, una persona ciega que navega con lector de pantalla puede encontrarse con un botón de pago que no le dice qué es y no llegar a completar la compra.

Radiografía por sectores

Consumo y Retail, el sector con mayor muestra (155 webs), es el mejor situado y aun así solo un 4% sus webs alcanza el umbral, con la moda a la cabeza. Le sigue Servicios Financieros (102 webs), con un 2% en el umbral pese a ser uno de los sectores más regulados del país; la banca tradicional es el subsector mejor posicionado.

En el extremo opuesto, Comunicación y Tecnología (73 webs) y Ocio y Restauración (80 webs) no tienen ninguna web en el umbral. El ocio registra además el mayor porcentaje de webs No conformes del estudio (8%), con los cines como subsector más afectado, y en comunicación ni siquiera los medios, el subsector con más tráfico, superan el nivel Próximo a conformidad.

Con este informe, cualquier responsable digital puede ver en qué punto está su sector y qué errores se repiten en él. Conocer el punto de partida es el primer paso para cumplir la ley: con estos datos, las empresas pueden priorizar qué corregir antes de que llegue una inspección, en lugar de improvisar cuando ya sea tarde, añade Cebollada.

El Barómetro ha sido elaborado por Tech4access, consultora tecnológica especializada en accesibilidad y usabilidad digital y cumplimiento normativo. La extracción de los datos analizados ha sido posible gracias a la colaboración de inSuit, empresa española con alcance global, nombrada por Gartner dentro de los principales proveedores globales de soluciones de accesibilidad web a nivel internacional, y de la unidad técnica de auditoría independiente de Everycode S.L., acreditada por ENAC conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 17020, para la realización de actividades de inspección de sitios web y aplicaciones móviles bajo la norma EN 301 549. Además, cuenta con el apoyo de COCEMFE Valencia, federación de asociaciones de personas con discapacidad.

El informe completo, con el detalle de los seis sectores y sus subsectores, los cinco errores que más se repiten y un plan de acción para alcanzar el cumplimiento, está disponible para su descarga gratuita en la web del Barómetro de Accesibilidad Web 2026. Los medios que utilicen sus datos pueden citar como fuente a Tech4access e inSuit, con enlace a esta página.

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